Diferite moduri în care animalele sunt portretizate în jocurile video

Așa cum s-a întâmplat cu lumea filmului cu un secol în urmă, industria jocurilor video se maturizează pe măsură ce artiștii și dezvoltatorii „sculptează” mediul pentru a integra teme mai complexe și a utiliza mai bine punctele forte. Oferindu-i ocazia unui jucător să locuiască în lumea unui avatar pe care îl și controlează, jocurile video pot dezvolta și atrage empatia într-un mod în care nicio altă formă de artă nu este capabilă. Pe măsură ce atât tehnologia, cât și storytelling-ul s-au îmbunătățit în jocuri, la fel au prosperat și animalele ca personaje în jocuri. Deși ele sunt încă privite ca instrumente sau ținte pe care protagonistul le poate folosi sau ucide, multe jocuri le întăresc acum personalitatea și chiar permit jucătorilor să intre în pielea lor. Continuând să adauge mai multă complexitate emoțională și culturală personajelor de acest gen, jocurile pot reflecta mai bine schimbarea atitudinilor societății față de animale, determinând totodată jucătorii să-și extindă considerația morală și să empatizeze cu ființe sensibile, în privința căror probabil că nu s-au gândit de două ori înainte de a le prelua prin intermediul unui controlor.





Vânătoarea este o caracteristică populară în multe jocuri de acțiune contemporane, dar în ultimii ani, studiourile au început, de asemenea, să încorporeze animale sălbatice în lumile create, independent de această activitate. Ele ajung chiar să cânte alături de protagonist, pentru a fi incluse pozitiv în interacțiuni, în loc să fie, pur și simplu, capturate. În Ghost of Tsushima, păsările ciripesc și flutură din aripi, pe cale să-l conducă pe jucător în locații ascunse, sub cerul liber, dincolo de drumurile bătătorite. În mod similar, vulpile pot fi urmărite până la sanctuarele unde jucătorii își iau un moment de respiro pentru a-și mângâia prietenii blăniți. Vulpile apar ca protagoniste în slotul Chicken Fox Jr, inclus într-un casino online , iar animalele de fermă completează peisajul. Ca jucător, vei vedea vulpea intrând în joc cu orice rotire efectuată în timpul jocului de bază. Ea trage o săgeată pentru a upgrada simbolurile cu plăți mai mici către simboluri cu plăți mai mari, inclusiv wild. Dacă vulpea sparge un balon, vei primi un ou de aur. Câștigurile sunt evaluate odată ce vulpea și-a îndeplinit atribuțiile.

Dintr-o perspectivă istorică, animalele au fost inserate în jocuri ca instrumente pentru jucător, la fel ca obiectele neînsuflețite. În jocul Zelda Ocarina of Time există aceleași comenzi de direcționare a protagonistului Link și a lui Epona, calul său. De aici rezultă că nu se pune accent pe individualitatea ființei necuvântătoare , care ajunge să fie ca o umbră cu acțiuni repetitive. Alți însoțitori de animale din jocurile mai recente încă reflectă acest lucru, ascultând fără niciun fel de cugetare comenzile controlerului, acționând totodată pentru comoditatea sa. Exemplele aici includ Roach, calul lui Geralt din The Witcher, care apare de îndată ce este fluierat — sau Riley, ciobănescul german în Call of Duty: Ghosts, care acționează ca o ustensilă de apărate folosită după bunul plac, mai degrabă decât ca un personaj autonom și distinct.

Dezvoltatorii de jocuri indie au decis să abordeze altfel aceste personaje și au creat lumi care permit jucătorului să pășească în rolul unui animal și să încerce să înțeleagă perspectiva sa asupra lumii. În jocuri precum Lost Ember, Shelter 2 și Spirit of the North, intri în pielea unor animale sălbatice, care explorează mediul natural înconjurător. Adesea fără niciun fel de dialog, aceste jocuri te fac să treci prin etapele supraviețuirii și ale unei explorări ca din altă lume.

Deși nu urmează aceeași traiectorie și nu integrează perspectivele animalelor, jocuri precum Giant Squid Studio’s Abzû aduc în atenția jucătorilor animale sălbatice în habitatul lor natural, cu care poți interacționa pașnic sau le poți observa pur și simplu de la distanță. Jucătorii au ocazia de a înota alături de frumoasele balene, cu delfinii și broaștele țestoase sau pot chiar să experimenteze o plimbare în cârca lor.

Alte titluri indie plasează jucătorul în pielea animalelor domestice, mai apropiate de mediul restrâns al omului. În Home Free cunoști avantajele și dezavantajele de a fi un câine care își pierde stăpânul, în timp ce Butt Sniffin Pugs se concentrează pe emoțiile cățeilor dintr-un parc pentru câini. În Untitled Goose Game ești o gâscă demnitară, care nu are o relație chiar excelentă cu locuitorii unui sat englez. Alte jocuri sunt mai explicit educaționale, cum ar fi myPeekaville, care a fost dezvoltat pentru a stimula abilitățile de învățare socială și emoțională.