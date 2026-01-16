Demografia județului Bacău: scăderi ușoare, schimbări notabile în 2025

Conform datelor statistice operative, județul Bacău a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 o ușoară scădere a natalității și a sporului natural comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, între 1 ianuarie și 30 septembrie 2024 s-au înregistrat 3.445 de nașteri vii, în timp ce în aceeași perioadă din 2025 au fost 3.341 de nașteri, o diferență de 104 copii mai puțin.

În paralel, decesele au fost ceva mai puține în 2025 – 5.942 față de 6.104 în 2024 – ceea ce a dus la un spor natural negativ mai mic (-2.601 comparativ cu -2.659 în 2024).

În ceea ce privește căsătoriile, s-a observat o scădere de la 2.650 la 2.237, în timp ce divorțurile au crescut ușor, de la 510 la 561. În această perioadă, numărul copiilor decedați sub un an s-a dublat, de la 13 la 21, ceea ce reprezintă o schimbare demografică îngrijorătoare.

Pentru luna septembrie 2025, datele arată o creștere a numărului de nașteri față de septembrie 2024: 463 de nașteri comparativ cu 392. Deși decesele au crescut de la 589 la 623, sporul natural rămâne negativ (-160), similar trendului din primele nouă luni. În aceeași lună, căsătoriile au fost 301, ușor mai puține decât în septembrie 2024, iar divorțurile s-au dublat, ajungând la 105. De asemenea, numărul decedaților sub un an a fost de 2, în creștere față de doar 1 în septembrie 2024.

Analizând structura populației pe mediul urban și rural, județul Bacău are un total de 706.207 locuitori, dintre care 328.616 în mediul urban și 377.591 în mediul rural.

În mediul urban, Municipiul Bacău concentrează cea mai mare parte a populației, cu 184.544 locuitori, urmat de Onești cu 47.113 și Moinești cu 22.393.

În ceea ce privește raportul pe sexe, femeile depășesc ușor numărul bărbaților: 358.740 față de 347.467 în total județ, cu un echilibru relativ stabil în mediul rural. Orașele mai mici, precum Buhusi, Comănești, Dărmănești, Slănic-Moldova și Târgu Ocna, au populații sub 25.000 de locuitori, contribuind la diversitatea demografică a județului.

Aceste date evidențiază o distribuție echilibrată între urban și rural, dar cu o tendință generală de scădere a sporului natural și o creștere a incidenței mortalității infantile.