De ce salariile medii par prea mari

Statisticile oficiale arată că, în județul Bacău, câștigul salarial mediu brut în octombrie 2025 a fost de 8.311 lei, iar salariul mediu net de 4.979 lei. La prima vedere, aceste cifre pot părea impresionante, mai ales pentru cine se raportează la propriul salariu sau la mediile din comunitățile locale. Totuși, mulți oameni spun că „nu au văzut așa ceva” sau că salariile reale sunt mult mai mici. De ce se simte această discrepanță?

Cifrele medii ascund realități diferite. Salariul mediu aritmetic se calculează prin împărțirea sumei tuturor veniturilor la numărul angajaților, iar câteva salarii foarte mari, din poziții de management, IT, servicii financiare sau mari companii industriale, pot ridica media considerabil. În realitate, majoritatea angajaților câștigă mai puțin decât media, motiv pentru care mulți locuitori consideră că valorile raportate nu există în comunitatea lor.

Pe de altă parte, salariul brut afișat în statistici nu reflectă exact ceea ce ajunge în buzunar. După deducerea impozitelor și contribuțiilor sociale, salariul net efectiv în Bacău este aproape jumătate, adică aproximativ 4.979 lei. Pentru cei care primesc lunar 3.000–3.500 lei, media oficială pare exagerată.

Mai mult, distribuția veniturilor este foarte inegală. Există angajați care trăiesc aproape de salariul minim și câțiva care câștigă sume considerabile. Această polarizare face ca media să fie mai mult un indicator matematic decât o oglindire fidelă a realității trăite de majoritate. Chiar dacă salariile cresc nominal, inflația și costurile vieții reduc puterea de cumpărare: facturi, chirii, alimente și servicii fac ca un salariu mediu net de aproape 5.000 lei să nu fie, de fapt, suficient pentru mulți.

În plus, statistica oficială nu surprinde toate formele de muncă. Munca la negru, contractele part-time sau temporare, veniturile nedeclarate – toate acestea fac ca „salariul real” al unei persoane să fie, adesea, mai mic decât cel raportat de INS.

Salariile medii din statistici nu sunt invenții, dar nici nu reflectă experiența fiecărui angajat. Ele reprezintă o medie a economiei locale, influențată de câteva salarii mari și de sectoarele bine plătite. Diferența dintre date și percepție nu indică o eroare statistică, ci un decalaj între cifra matematică și viața cotidiană a majorității salariaților – între media sistemului și experiența reală de muncă.