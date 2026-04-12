De ce mâncăm miel de Paște? Tradiția care vine din istorie și simboluri vechi de mii de ani

În multe case din România, masa de Paște nu este completă fără friptura de miel, drobul sau ciorba pregătită din această carne. Pentru unii este un obicei respectat cu strictețe, pentru alții doar o tradiție culinară moștenită din familie. Dar puțini se întreabă cu adevărat de ce mielul a devenit simbolul gastronomic al acestei sărbători.

Răspunsul se găsește într-un amestec de tradiții religioase, simboluri biblice și obiceiuri pastorale vechi de mii de ani.

Simbolul biblic al mielului

Tradiția consumului de miel de Paște își are originile în Vechiul Testament. În tradiția evreiască, sărbătoarea Paștelui (Pesah) comemorează eliberarea poporului evreu din robia Egiptului. Conform relatărilor biblice, fiecare familie evreiască trebuia să sacrifice un miel, iar cu sângele acestuia să marcheze ușile caselor.

Gestul avea rolul de a proteja familiile în timpul ultimei pedepse trimise asupra Egiptului. Mielul devenea astfel un simbol al salvării și al sacrificiului.

Acest simbol a fost preluat și reinterpretat în creștinism.

În tradiția creștină, Iisus Hristos este numit „Mielul lui Dumnezeu”, deoarece sacrificiul său este văzut ca o jertfă pentru mântuirea oamenilor. Astfel, mielul a devenit un simbol al jertfei, al purității și al renașterii spirituale asociate cu Învierea.

Legătura cu primăvara și viața pastorală

Există și o explicație mai pragmatică, legată de ritmul vieții rurale.

Paștele este o sărbătoare de primăvară, iar în această perioadă se nasc mieii. În societățile tradiționale, unde creșterea animalelor era o activitate esențială, mielul era unul dintre primele tipuri de carne proaspătă disponibile după iarnă.

După luni în care alimentația era bazată mai ales pe produse conservate sau afumate, carnea proaspătă de miel devenea un aliment prețios și festiv. În timp, acest obicei practic s-a transformat într-o tradiție culinară.

Tradiția românească

În România, mielul este aproape nelipsit de pe masa pascală. Din el se pregătesc câteva dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale:

drob de miel , cu verdețuri și ouă

, cu verdețuri și ouă ciorbă de miel

friptură de miel la cuptor

uneori stufat de miel, gătit cu ceapă și usturoi verde

Aceste preparate sunt asociate cu mesele de familie și cu perioada de după post, când oamenii revin la o alimentație mai bogată.

Mai mult decât un obicei culinar

Dincolo de gust sau tradiție, mielul de Paște este un simbol. El amintește de ideea de sacrificiu, de renaștere și de începuturi noi — teme centrale ale sărbătorii pascale.

În același timp, masa de Paște reflectă legătura profundă dintre tradițiile religioase și viața de zi cu zi. Obiceiul de a mânca miel nu este doar o preferință gastronomică, ci o moștenire culturală care s-a transmis din generație în generație.

Astăzi, chiar dacă nu toată lumea mai respectă strict tradiția, pentru mulți români aroma fripturii de miel rămâne unul dintre semnele că Paștele a sosit cu adevărat.