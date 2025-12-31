Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” întâmpină anul 2026 cu un dar cultural

La cumpăna dintre ani, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” oferă publicului un cadou simbolic și cultural: un calendar ilustrat, în format electronic, dedicat picturilor murale realizate de artistul Nicu Enea la biserica din Cârligi, Filipești, județul Bacău.

Calendarul propune, lună de lună, o incursiune vizuală în universul artistic al lui Nicu Enea, punând în valoare detalii și fragmente din ansamblul mural, o expresie remarcabilă a artei religioase românești din secolul XX.

Prin această inițiativă, Complexul Muzeal își reafirmă misiunea de a promova patrimoniul cultural local și de a-l face accesibil publicului larg, inclusiv în mediul digital.

Materialul este disponibil gratuit, în format electronic, și poate fi descărcat de aici.

La mulți ani, 2026!

Un an nou cu inspirație, memorie culturală și frumusețe artistică.