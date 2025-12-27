Cod portocaliu: Vânt și ninsoare

Începând din noaptea de 27 decembrie și până în dimineața zilei de 29 decembrie, vremea se va înrăutăți semnificativ în mai multe regiuni ale țării.

Ninsorile vor fi viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte, iar vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 50–70 km/h, ceea ce va duce la scăderea vizibilității chiar și sub 100 de metri.

Pe alocuri se va depune strat de zăpadă, iar în zonele montane acesta va fi mai consistent, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, vântul va avea intensificări puternice, accentuând senzația de frig și disconfortul termic.

Situația va deveni mai severă începând cu 28 decembrie, când va intra în vigoare un Cod Portocaliu. În zonele montane înalte din Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vântul va sufla cu rafale violente de peste 110–130 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, zăpada fiind puternic troienită. Pe parcursul zilei de duminică și în noaptea următoare, vântul se va intensifica și în cea mai mare parte a Moldovei, dar și local în Transilvania, cu rafale de 70–90 km/h, iar la munte chiar mai puternice.

În acest context, este indicat să fie evitate deplasările care nu sunt absolut necesare, în special în zonele montane și pe drumurile expuse viscolului. Cei care trebuie să pornească la drum sunt sfătuiți să își echipeze corespunzător autovehiculele și să se informeze în prealabil asupra stării traseelor. De asemenea, activitățile turistice la munte ar trebui amânate, iar obiectele care pot fi luate de vânt trebuie asigurate. Urmărirea constantă a mesajelor oficiale și a prognozelor meteo actualizate poate face diferența în prevenirea unor situații periculoase.