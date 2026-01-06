Cod galben de vreme severă: răcire accentuată, ninsori și vânt puternic până joi

Vremea intră, din această seară, de la ora 18:00, într-un proces accentuat de răcire și instabilitate atmosferică. Potrivit avertizărilor meteorologice, până joi, 8 ianuarie, la ora 12:00, o mare parte din țară se va afla sub cod galben de vreme severă, fiind așteptate ninsori, intensificări ale vântului și condiții periculoase de trafic.

În prima fază, în regiunile Banat, Crișana și Maramureș, precipitațiile vor deveni tot mai consistente, predominant sub formă de ninsoare. Ulterior, aria fenomenelor se va extinde către nordul și vestul Transilvaniei, unde stratul de zăpadă se va depune treptat.

Din noaptea de miercuri spre joi, vântul se va intensifica semnificativ în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. Rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri pot ajunge la 70–85 km/h. În aceste condiții, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea considerabil, existând riscul blocajelor temporare pe drumurile montane.

În același interval, în centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și în Moldova, sunt prognozate precipitații temporar mixte, ceea ce va favoriza formarea poleiului și va crește riscul de accidente rutiere.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale, în special în zonele montane sau în regiunile afectate de viscol. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor.

Meteorologii avertizează că evoluția vremii va fi rapidă, iar condițiile se pot deteriora într-un interval scurt de timp.