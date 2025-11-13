Ce am fost și ce am ajuns: Coiful de aur furat în Olanda se poate mânca la Iași

Printre atracțiile principale ale Festivalului Chocolate Saga din Iași se află o replică a celebrului Coif de la Coțofenești, realizată integral din ciocolată și foiță de aur de artista Dalia Maria Păduraru.

Originalul coif, datând din perioada dacică și considerat unul dintre cele mai valoroase artefacte ale patrimoniului național, a fost furat dintr-un muzeu olandez, generând un scandal internațional.

Timp de 50 de zile și 50 de nopți, bucătarul din Pașcani a sculptat fiecare detaliu manual, acoperind ciocolata cu foiță de aur.

„Coiful este făcut 100% din ciocolată. Am lucrat manual la fiecare detaliu…”, spune artista, într-un comentariu care face istoria să pară comestibilă.

Pentru unii, evenimentul poate părea o celebrare a artei ciocolatei și a talentului românesc; pentru alții, poate fi doar un coif istoric… transformat în ciocolată, fără nicio legătură reală cu patrimoniul cultural.