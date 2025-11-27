Casieriile RAJA vor fi închise luni – 1 Decembrie 2025!

RAJA S.A. aduce la cunoștința consumatorilor din întreaga arie de operare că luni, 1 decembrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale a României, casieriile societății, precum și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise.

Abonații au la dispoziție soluții alternative de plată, precum: contul de client RAJA (disponibil pe pagina web www.rajac.ro sau în aplicația de mobil), transfer bancar sau direct debit. Pentru cei care nu au acces la aceste metode, facturile pot fi achitate și la punctele de plată PayPoint, Payzone sau Westaco.

Documentațiile specifice pentru diferite servicii pot fi transmise utilizând metodele de comunicare online disponibile pe pagina de contact a societății: https://rajac.ro/contact/ .

În această zi, activitatea structurilor responsabile cu furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de preluare/tratare a apelor uzate se va desfășura în regim continuu.

Pentru eventualele disfuncționalități apărute la nivelul infrastructurii de apă și canalizare, clienții pot apela numărul de telefon al Dispeceratului Central – 0241/924, accesibil 24 de ore din 24. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a răspunde prompt la orice solicitare, chiar și în această zi specială.

Casieriile RAJA își vor relua programul normal de lucru începând cu marți, 2 decembrie 2025.

La mulți ani, România! Vă dorim o zi de 1 Decembrie plină de liniște și bucurie.

Biroul de Comunicare RAJA S.A.