Carambol cu patru mașini pe Autostrada A7, la ieșirea spre DN2

Astăzi, în jurul orei 13.00, pe Autostrada A7 – varianta ocolitoare a municipiului Bacău – a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme.

Evenimentul s-a produs la ieșirea de pe A7, într-o zonă unde carosabilul se îngustează de la două benzi la una singură, înainte de breteaua de legătură cu DN2. Potrivit primelor informații, carambolul ar fi fost provocat de frânarea bruscă a unui autoturism, al cărui șofer a realizat în ultimul moment că banda pe care circula se termină.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au precizat ulterior că, în realitate, este vorba despre două tamponări distincte, produse la scurt timp una față de cealaltă, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în trafic. În ambele incidente au fost implicate, cumulat, patru autoturisme.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar în ambele cazuri conducătorii auto implicați au decis să întocmească formularele de constatare amiabilă, nefiind necesară deschiderea unui dosar penal.

Traficul rutier nu a fost restricționat, circulația desfășurându-se în condiții normale pe durata clarificării situației. Polițiștii le reamintesc șoferilor importanța păstrării distanței de siguranță, mai ales în zonele de îngustare a carosabilului și la ieșirile de pe autostradă.