Când muzica devine terapie: un concert de Crăciun în premiera la Bacău

Pe 20 decembrie 2025, la Centrul de Afaceri din Bacău, a avut loc primul concert de Crăciun realizat prin metoda Piano Therapy, un eveniment emoționant intitulat „Crăciunul tuturor”, organizat de Denisa Fegher, în cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Fegher Denisa Maria.

Copiii care urmează terapie în cadrul cabinetului au urcat pe scenă și au susținut momente muzicale, demonstrând că, dincolo de orice dizabilitate, există abilități reale care pot fi cultivate prin metode terapeutice adecvate.

Terapia prin muzică este realizată prin metoda Piano Therapy, fondată de Tatiana Dănciulescu, fondatoarea Asociației Piano Therapy București.

Concertul a marcat o premieră pentru municipiul Bacău, fiind primul eveniment de acest tip organizat la nivel local. Muzica a fost folosită ca instrument terapeutic, dar și ca mijloc de exprimare, încredere și incluziune socială.

Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Afaceri Bacău, începând cu ora 12:00, și a adus în fața publicului un mesaj puternic: dincolo de orice dizabilitate, există o abilitate.

Sponsorii evenimentului:

Fotograf: Sandu Floarea

Videograf: Radu Carp

Cofetăria Lulu

Asociația Bronx People

Asociația Zein, reprezentată de Romedea Alexandra

