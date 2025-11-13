Camera Deputaților a aprobat majorarea plafonului tichetelor de masă la 45 de lei

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede majorarea valorii maxime a tichetelor de masă la 45 de lei. Modificarea va fi aplicabilă pentru drepturile aferente lunii noiembrie 2025 și va rămâne în vigoare pe parcursul primului semestru din 2026, precum și în lunile iulie, august și septembrie ale aceluiași an.

Proiectul de lege, introdus de deputați, nu a figurat în forma inițială aprobată de Senat. Pentru ca modificarea să intre efectiv în vigoare, aceasta trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Odată ce legea va fi publicată, valoarea nominală maximă a unui tichet de masă va fi de 45 de lei, comparativ cu nivelul actual de 40,18 lei. Este important de menționat că majorarea vizează doar plafonul maxim al tichetelor și nu obligă angajatorii să acorde această sumă. Firmele pot continua să ofere tichete de masă la valori mai mici, în funcție de politica internă și de buget.

Prin această modificare, autoritățile urmăresc să acorde angajaților un sprijin suplimentar pentru alimentație, reflectând totodată creșterea costurilor generale de trai.