Cafenea literară la Complexul de servicii sociale „Sfântul Nectarie” din Bacău: poezia lui Eminescu aduce oamenii împreună

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a organizat, ieri, o cafenea literară în cadrul Complexului de servicii sociale „Sfântul Nectarie”, reunind beneficiari, specialiști și membri ai comunității într-un spațiu dedicat cuvântului, emoției și sufletului.

Evenimentul a fost o întâlnire între literatură și oameni, având ca punct central opera marelui poet național Mihai Eminescu. Specialiștii Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Moinești, împreună cu beneficiarii din comunitate și locuințele maxim protejate, au desfășurat activități de învățare și de descoperire a poeziei, respectând ritmul fiecărui participant.

Prin versurile lui Eminescu, participanții au explorat frumusețea cuvântului, profunzimea sentimentelor și magia imaginației, transformând poezia într-un limbaj comun care a unit sufletele celor prezenți. Fiecare poezie citită, fiecare discuție purtată și fiecare zâmbet născut în jurul textelor eminesciene au fost dovezi ale puterii literaturii de a apropia oamenii și de a vindeca prin emoție.

Organizatorii subliniază că această cafenea literară este rezultatul unei munci realizate cu dăruire și empatie, în care specialiștii și beneficiarii au devenit o adevărată comunitate, legată de dorința de a învăța, de a simți și de a împărtăși.

Evenimentul a fost un moment de bucurie și celebrare, care reamintește că, indiferent de provocările vieții, fiecare om poartă în el o lume plină de lumină, sensibilitate și frumusețe, iar literatura poate fi un liant între suflete.