Burnout-ul de sărbători. De ce nu ne simțim mai bine după vacanță, ci mai obosiți

Pentru mulți oameni, vacanța de sărbători este percepută ca o pauză binevenită, un moment de resetare și încărcare emoțională. Cu toate acestea, realitatea psihologică din primele săptămâni ale anului arată cu totul diferit: mulți se întorc la muncă nu doar fără energie, ci cu un sentiment accentuat de epuizare, iritare și lipsă de motivație.

Din ce în ce mai multe persoane descriu începutul de an nu ca pe un nou început, ci ca pe o continuare a oboselii acumulate.

Oricât de încântătoare ar fi petrecerile și festivitățile, numeroase persoane descoperă că se simt epuizate după ce sărbătorile se încheie. Această stare a fost chiar denumită „burnout de sărbători” sau „epuizare de sărbători”. Nu este doar o senzație trecătoare de oboseală, ci un fenomen complex care combină stresul acumulat, presiunea emoțională și lipsa de timp pentru refacere reală.

Factorii de stres din perioada sărbătorilor

Mulți dintre noi suntem expuși la numeroși factori de stres pe o perioadă foarte scurtă: stat la coadă pentru cadouri, trafic aglomerat pentru a vizita prieteni sau familie, presiunea de a cheltui bani pe care poate nu îi avem sau tensiunea emoțională generată de întâlnirile familiale.

Angela Nuțu, psihoterapeut și coach: “Pentru foarte mulți oameni, sărbătorile nu sunt o perioadă reală de refacere, ci una în care schimbă un tip de stres cu altul. Diferența este că presiunea emoțională este mai greu de recunoscut. Când încerci să fii prezent pentru toată lumea și uiți complet de tine, vacanța nu mai este odihnă, ci consum psihic. Burnout-ul apare atunci când ducem după noi o oboseală veche, nerezolvată, pe care concediul nu o poate vindeca”.

Paradoxul perioadei de sărbători este că, în loc să ne simțim revigorați, mulți dintre noi se întorc la muncă mai obosiți decât au plecat. Nu pentru că ar fi depus mai mult efort fizic, ci pentru că au fost într-o stare de alertă emoțională constantă. Această alertă este declanșată de sistemul nervos simpatic, responsabil de răspunsul „luptă sau fugi” al corpului.

Cum afectează corpul și mintea burnout-ul de sărbători

„Atunci când ne confruntăm cu factori de stres continuu – mulțimea de activități, vizitele multiple, obligațiile familiale și financiare – sistemul nervos simpatic rămâne activat mai mult timp. În paralel, sistemul nervos parasimpatic, care ne ajută să ne relaxăm, devine mai puțin eficient. Crește și nivelul de cortizol, hormonul stresului, ceea ce afectează somnul, dispoziția și nivelul general de energie”, explică Angela Nuțu.

Semne că ai burnout de sărbători

Recunoaște semnele pentru a interveni la timp:

Oboseală persistentă chiar și după odihnă.

Senzația de epuizare emoțională sau „gol interior”.

Dificultăți de concentrare și uitare.

Iritabilitate crescută și reacții emoționale exagerate.

Pierderea interesului față de activitățile care anterior aduceau plăcere.

Dacă te regăsești în aceste simptome, corpul și mintea ta au nevoie de o perioadă de refacere conștientă.

Ce poți face pentru a te recupera

Ascultă muzică și relaxează-te activ. Dacă te simți tensionat sau nu reușești să dormi, ascultă muzica ta preferată sau dansează câteva minute. Muzica reduce stresul și stimulează secreția de endorfine. Încearcă să faci din aceasta o rutină zilnică, mai ales seara, înainte de culcare. Planifică momente pozitive. În fiecare seară, înainte de culcare, imaginează-ți câteva momente plăcute care ar putea să apară a doua zi. Poate fi un mesaj de la cineva drag, o plimbare scurtă sau un lucru care îți face plăcere. Această practică te ajută să reduci anxietatea și să dormi mai bine. Revino la rutine sănătoase. Mănâncă echilibrat, fă mișcare și alocă timp pentru meditație sau exerciții de respirație. Chiar și 20-30 de minute de plimbare pe zi ajută la reglarea nivelului de cortizol și la refacerea energiei. Prioritizează-te pe tine. Nu încerca să faci totul perfect și nu te supraîncărca. Acordarea timpului pentru tine nu este egoism, ci o necesitate pentru sănătatea ta mentală și fizică.

“Sărbătorile pot fi un moment de bucurie, dar și o sursă de stres considerabilă. Burnout-ul de sărbători este real și afectează sănătatea fizică și emoțională. Amintește-ți: sărbătorile trebuie să fie despre conexiune și bucurie, nu despre testarea rezistenței psihice. Prin pași simpli și conștienți, poți transforma această perioadă într-un moment cu adevărat odihnitor”, concluzionează Angela Nuțu.

Angela Nuțu este Psihoterapeut și unul dintre cei mai cunoscuţi şi bine pregătiţi traineri din România, Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză. Are experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării și al instruirii adulților și de peste 15 ani în domeniul antreprenoriatului și al afacerilor. Membru Fondator al Asociației Române de Coaching, Formator acreditat ANC, Trainer acreditat NLP și Psihoterapeut.