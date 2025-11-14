Bulgaria introduce plata obligatorie, pe loc, a amenzilor rutiere pentru șoferii străini

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care călătoresc sau tranzitează Republica Bulgaria că autoritățile de la Sofia au modificat legislația privind circulația pe drumurile publice. Noua regulă impune plata imediată a amenzilor rutiere pentru toți conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria, inclusiv pentru români.

Contravențiile vor fi achitate exclusiv cu card bancar, direct la fața locului. Polițiștii bulgari sunt dotați cu aparate POS, iar în cazul în care plata nu poate fi efectuată pe loc, șoferul va fi însoțit până la cel mai apropiat automat de plată. Numerarul nu este acceptat în nicio situație.

Refuzul de a plăti amenda atrage sancțiuni suplimentare: agentul constatator poate dispune reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare, printr-un ordin valabil până la trei luni. Documentele pot fi recuperate oricând în acest interval, odată cu achitarea amenzii.

Pentru sprijin, cetățenii români pot apela numerele Ambasadei României la Sofia:

+359 2 971 28 58 și +359 2 973 35 10, apelurile fiind preluate de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

În cazuri de urgență, este disponibil și numărul de permanență: +359 879 440 758.

MAE recomandă consultarea informațiilor actualizate de pe paginile oficiale: sofia.mae.ro și www.mae.ro.