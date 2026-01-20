Buhușiul, gazda unei delegații multidisciplinare din Republica Moldova pentru dezvoltarea proiectelor comune

Vineri, 23 ianuarie, Primăria orașului Buhuși, alături de instituțiile publice locale, va primi o delegație de 150–200 de reprezentanți din Republica Moldova, cu scopul de a consolida parteneriate interinstituționale și de a constitui echipe de proiect mixte moldo-române.

Inițiativa vizează inițierea și implementarea de proiecte comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși va fi implicat activ în organizarea evenimentului, primind specialiști din domeniul medical din Republica Moldova. Delegatia va include primari interesați de înfrățiri și schimb de bune practici, precum și reprezentanți ai sectorului educațional și medical.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova (IDEP) și urmărește consolidarea cooperării bilaterale, precum și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.