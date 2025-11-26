București – Focșani, de acum în doar 90 de minute. Se deschid 13,9 km noi pe Autostrada A7 la Buzău

De joi după-amiază, circulația rutieră din estul țării primește un impuls major: intră în exploatare cei 13,9 kilometri ai Autostrăzii A7 care ocolesc pe la sud municipiul Buzău. Odată cu acest tronson, șoferii pot parcurge aproape 192 de kilometri de autostradă continuă, din nordul Bucureștiului (zona Petricani) și până la nord de Focșani.

Consecințele sunt imediate: timpul de parcurs scade la aproximativ o oră și jumătate între Capitală și zona Focșani, în condiții de viteză legală, confort, predictibilitate și, cel mai important, siguranță. Este efectul „sudării” acelor segmente disparate la care România lucrează de peste 25 de ani.

Lucrări finalizate la timp, fără prelungiri

Inaugurarea tronsonului de la Buzău are o semnificație aparte: lucrarea a fost predată exact în termenul contractual, fără extensii de timp sau artificii birocratice. Antreprenorul general, compania turcă Nurol, împreună cu subcontractorii săi, bifează astfel prima execuție majoră din România finalizată în calendarul inițial, după ce la proiectul anterior – A3 Nușfalău–Suplacu de Barcău – înregistrase câteva luni de întârziere imputabilă.

Contractul pentru ocolitoarea sud Buzău a fost semnat în 22 noiembrie 2023, pentru aproximativ 1 miliard de lei fără TVA, cu o durată de execuție de 20 de luni și fără perioadă suplimentară de proiectare. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 1 martie 2024, iar termenul din noiembrie 2025 a fost respectat la zi.

Ce urmează până la finalul anului

Înainte de Crăciun, șoferii ar putea beneficia de încă aproximativ 49 de kilometri între Focșani și Adjud, tot pe Autostrada A7, conform scenariului realist–optimist. În schimb, pe Autostrada de Centură A0 nu se mai așteaptă deschideri anul acesta, iar nici Drumul Expres Galați–Brăila (DEx6) nu va fi finalizat în 2025, întrucât mobilizarea constructorului UMB s-a dovedit sub așteptări.

Rețeaua ajunge la 1367,3 km de autostrăzi și drumuri expres

Odată cu noul tronson de la Buzău, infrastructura rutieră rapidă a României ajunge la 1367,3 km de autostrăzi și drumuri expres în exploatare, dintre care 97,4 km au fost deschiși doar în 2025.

Vestea cu adevărat importantă privește anul viitor: 2026 ar putea fi momentul în care rețeaua rutieră modernă din afara Carpaților prinde, în sfârșit, contur complet. Verigile lipsă de pe A0 în jurul Capitalei și tronsoanele rămase din A7 până la Pașcani au șanse reale să devină istorie.

România se apropie astfel, treptat, de o infrastructură coerentă, modernă și, mai ales, previzibilă — un pas esențial pentru mobilitate, economie și siguranță.