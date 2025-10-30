Bandă de biciclete sau parcare?

În rutina mea zilnică, parcurg strada Vasile Alecsandri de la un capăt la altul și nu pot să nu constat – cu o tot mai mare amărăciune – că legea nu este aceeași pentru toți. Este o stradă intens circulată, cu o bandă specială rezervată bicicletelor, menită să asigure siguranța și fluiditatea traficului pentru toți participanții. În teorie, cel puțin.

În practică, aproape zilnic, mai ales în jurul prânzului, zeci de autoturisme parchează „temporar” exact pe acea bandă dedicată bicicliștilor – ba chiar și pe trotuar, pentru „doar două minute”, cum le place unora să spună. Rezultatul? Bicicliștii și pietonii sunt obligați să se deplaseze efectiv pe carosabil, printre mașinile aflate în mișcare, riscând accidente.

Este de neînțeles cum o astfel de situație persistă de luni, poate chiar ani de zile, fără ca autoritățile competente să intervină. Fie din nepăsare, fie din lipsă de resurse, se pare că nimeni nu vede ceea ce oricine trece zilnic pe acolo observă. O simplă prezență activă a poliției locale sau naționale ar schimba radical lucrurile.

De aceea, îmi permit o sugestie pragmatică pentru cei de la poliția națională și/sau locală: dacă tot se vorbește despre „austeritate” și nevoia de venituri la buget, ieșiți, vă rog, pentru jumătate de oră pe strada Vasile Alecsandri. Vă veți face planul de amenzi fără efort, și veți reda totodată un strop de ordine și siguranță în oraș.

Tot ce ar fi nevoie e un strop de voință și de consecvență. Că „balta are pește, nu glumă” – iar în cazul de față, peștele nu e greu de prins, ci doar ignorat cu o liniște demnă de complicitate.

Această situație nu este doar o chestiune de disciplină rutieră, ci și una de respect reciproc între participanții la trafic. Atâta timp cât unii își permit să ignore regulile fără consecințe, ceilalți – care le respectă – ajung să fie penalizați prin disconfort, risc și frustrare.

Cu respect,

Vasile Dobre

