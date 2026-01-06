Bacăul, al doilea județ din Nord-Est după numărul de salariați. Unde stă bine și unde pierde teren

Județul Bacău se menține printre principalii poli de ocupare a forței de muncă din Regiunea Nord-Est, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, efectivul de salariați din județ era de 127.387 persoane, în ușoară scădere față de septembrie (-42 persoane), dar cu 1.361 mai mulți salariați decât în octombrie 2024, ceea ce indică o tendință anuală pozitivă.

Clasamentul regional – total salariați

La nivelul Regiunii Nord-Est, Bacăul ocupă locul al doilea, fiind depășit doar de Iași:

Iași – 200.648 salariați Bacău – 127.387 Suceava – 125.362 Neamț – 93.848 Botoșani – 62.023 Vaslui – 59.635

Astfel, Bacăul concentrează 19% din totalul salariaților regiunii, confirmând rolul său economic major.

Agricultură – poziție medie în regiune

În agricultură, silvicultură și piscicultură, Bacăul are 3.303 salariați, situându-se în zona mediană a clasamentului regional. Este depășit de Iași (4.036) și Neamț (3.913), dar peste Suceava, Vaslui și Botoșani. Ponderea redusă (2,6% din totalul județean) arată că agricultura rămâne un sector secundar ca angajare, comparativ cu alte județe mai rurale.

Industrie și construcții – punct forte

Cu 51.017 salariați, Bacăul se află pe primul loc în regiune la capitolul industrie și construcții, depășind Iași (50.439) și Suceava (37.035). Aproape 40% din totalul angajaților din județ lucrează în acest sector, ceea ce confirmă profilul industrial al economiei băcăuane și dependența semnificativă de producție și infrastructură.

Servicii – sub Iași, peste restul regiunii

În sectorul serviciilor, Bacăul înregistrează 73.067 salariați, fiind clar depășit de Iași (146.173), dar situându-se peste Suceava, Neamț, Botoșani și Vaslui. Serviciile reprezintă 57,4% din totalul angajaților din județ, însă diferența față de Iași indică un potențial încă nevalorificat în domenii precum IT, servicii avansate sau economie creativă.

Bacăul rămâne un județ-cheie în Regiunea Nord-Est, cu un profil industrial puternic și o poziție solidă la nivel regional. Deși este devansat net de Iași pe total și la servicii, județul compensează prin forța industriei și construcțiilor. Provocarea pe termen mediu rămâne diversificarea economiei și creșterea ponderii serviciilor cu valoare adăugată mare, pentru a reduce dependența de sectoarele ciclice.