Băcăuanii cu carte de identitate electronică pot descărca certificate de atestare a domiciliului de pe net

Acestea sunt valabile doar în format digital

Introducerea cărților de identitate electronice în România reprezintă o schimbare majoră pentru cetățeni și administrație, marcând un pas important către digitalizare și servicii publice moderne.

Noile documente promit un nivel sporit de securitate, simplificarea procedurilor și, pe termen lung, acces rapid la o serie de servicii online. Totuși, tranziția nu este lipsită de provocări.

Una dintre problemele semnalate de cetățeni este lipsa adresei de domiciliu înscrise pe noile acte, ceea ce în lipsa cititoarelor speciale din instituțiile publice obligă oamenii să solicite suplimentar un certificat ori de câte ori este necesar.

Această situație generează birocrație suplimentară și întârzieri, exact ceea ce noile documente ar fi trebuit să reducă.

În acest sens, MAI anunță că cetățenii care dețin carte electronică de identitate se pot conecta la portalul hub.mai.gov.ro și se pot autentifica fie cu actul de identitate, fie cu utilizator și parolă, pentru a genera un certificat de atestare a domiciliului în format PDF, document care însă va fi valabil doar în mediul digital, ceea ce înseamnă că în cazul în care este nevoie de completarea unui dosar sau de primirea unei corespondențe recomandate e nevoie de o vizita la serviciul de Evidența Persoanelor pentru a obține varianta tipărită și semnată.

Bacău: Crește numărul cărților de identitate electronice eliberate

Conform datelor furnizate de Consiliul Județean Bacău, progresul este vizibil de la o lună la alta. În luna iunie s-au eliberat 2.087 de cărți de identitate electronice, numărul crescând spectaculos în iulie, când s-au emis 6.746. În prima jumătate a lunii august deja au fost distribuite 4.662 de documente, ceea ce arată că interesul populației este în continuă creștere.

Municipiul Bacău rămâne lider detașat, cu peste 1.200 de acte eliberate în iunie, aproape 2.400 în iulie și deja 1.413 în primele două săptămâni din august. Pe lângă reședința de județ, centre importante de emitere sunt Mărgineni (959 de documente în iulie și 548 până la 15 august), Moinești (666 în iulie, 341 în august) și Onești (190 în iunie, 666 în iulie, 341 în august).

Dacă ritmul se menține, Bacăul va înregistra până la sfârșitul verii zeci de mii de cărți de identitate electronice puse în circulație, ceea ce demonstrează că populația se adaptează rapid la această schimbare. Totuși, succesul real al proiectului va depinde de modul în care instituțiile publice și private își vor moderniza infrastructura pentru a putea folosi pe deplin noile documente.