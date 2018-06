Un băcăuan este cercetat penal, în Marea Britanie, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, cu intenţie. Potrivit legii penale din Marea Britanie, durata maximă a pedepsei prevăzută pentru această infracţiune este detenţia pe viaţă.

Curtea de Apel Bacău a judecat cererea privind executarea mandatului european de arestare, emis de autorităţile judiciare din Marea Britanie – Curtea Magistraţilor din Luton pe numele unui băcăuan, domiciliat în comuna Mănăstirea Caşin.

A.N. este cercetat penal, în Marea Britanie, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, cu intenţie. “La data de 26.10.2017, în jurul orei 01:00, a început o altercaţie între 4 bărbaţi şi anume: persoana în cauză A.N., fratele său I.A., victima Christian Gheti şi vărul acestuia R. Gheti. (…) Christian Gheti s-a înarmat cu o rangă, iar numitul A.N. i-a luat ranga şi l-a lovit pe numitul Christian Gheti cu aceasta, în repetate rânduri pe corp şi în zona capului, acesta din urmă neavând posibilitatea de a se apăra.

Incidentul a fost înregistrat cu camera unui telefon mobil, aceasta fiind în posesia poliţiei. Numitul Christian Gheti a suferit o fractură gravă de craniu cu hemoragie traumatică subarahnoidă, rană adâncă în partea stângă a spatelui şi alte multiple răni”, se precizează în mandat. Important de menţionat este că, potrivit legii penale din Marea Britanie, durata maximă a pedepsei prevăzută pentru infracţiunea pentru care este cercetat băcăuanul este detenţia pe viaţă.

Însă, aşa cum a apreciat şi instanţa, în cazul în care se va dispune condamnarea bărbatului, acesta ar putea să fie transferat în România pentru executarea pedepsei. În faţa instanţei, A.N. a declarat că este de acord cu predarea sa. Astfel, a fost admisă sesizarea şi s-a dispus predarea băcăuanului autorităţilor judiciare din Marea Britanie în vederea urmăririi penale şi a judecăţii.

Având în vedere gravitatea infracţiunii pentru care s-a emis mandatul european de arestare şi pedeapsa prevăzută de legea penală din Marea Britanie, instanţa a dispus măsura arestului preventiv.