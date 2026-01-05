«Baby boom» de Sărbători la Maternitatea Bacău

În vreme ce restul băcăuanilor se luptau cu sarmalele, răciturile și tochitura, la Maternitatea Bacău era… agitație maximă. Crăciunul și Revelionul nu au fost sărbători liniștite pentru cadrele medicale, dar nici pentru viitorii părinți.

În perioada 24 decembrie – 5 ianuarie, la Maternitatea Bacău au venit pe lume 57 de bebeluși. Dintre aceștia, 24 au fost fete, iar 33 băieți, semn că Moș Crăciun și Moș Anul Nou au avut sacii plini.

Surpriza sărbătorilor a venit însă de la cele 7 sarcini gemelare, care au dublat emoțiile și bucuria în mai multe familii băcăuane.

Astfel, în timp ce orașul încă mai savura mesele festive, Maternitatea Bacău a întâmpinat noul an cu plânsete de nou-născuți, emoții intense și începuturi de povești