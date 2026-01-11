Autocisternă condusă de un băcăuan, implicată într-un accident pe DN 2 – E85, în județul Neamț

Un accident rutier s-a produs în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, la ora 00:58, pe DN 2 – E85, în comuna Botești, județul Neamț, în care a fost implicată o autocisternă condusă de un bărbat din județul Bacău.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, accidentul a avut loc după ce un ansamblu de vehicule, al cărui conducător auto urmează să fie identificat, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare, în afara localității Nisiporești. Pentru a evita un impact frontal, șoferul autocisternei, în vârstă de 37 de ani, din Bacău, ar fi părăsit parțial partea carosabilă, însă a intrat în coliziune cu remorca unui autocamion condus de un bărbat de 30 de ani, din municipiul Roman.

În urma impactului, autocisterna s-a răsturnat în afara carosabilului. La fața locului au intervenit pompierii, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, precum și polițiștii din cadrul IPJ Neamț.

La sosirea echipajelor de intervenție, toate cele trei persoane implicate în accident se aflau în afara autovehiculelor. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat de ambulanță la Centrul de Primiri Urgențe Roman.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru curățarea carosabilului, pentru a preveni alte evenimente rutiere.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.