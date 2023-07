Atletism/ CN Seniori și Under 23: Bacăul – mai departe, mai repede, mai sus

Atleții SCM Bacău, CSM Bacău și CSM Onești au totalizat nouă titluri naționale la Seniori, care au fost completate de reușitele înregistrate la Tineret cu ocazia finalei CN de la Craiova

Bia, fără rivală

O nouă finală de Campionat Național, noi performanțe pentru atletismul băcăuan. În frunte cu cele nouă titluri cucerite la Seniori. Etapa finală a Naționalelor de atletism pentru Seniori și Under 23 derulată weekendul trecut, la Craiova, a (re)confirmat apetența SCM Bacău, CSM Bacău și CSM Onești pentru medalii. Începând cu proba de aruncare a ciocanului. Campioana continentală en-titre și proaspăt medaliata cu aur la Jocurile Europene din Polonia, Bianca Ghelber (SCM Bacău) nu a avut rivală, impunându-se cu o aruncare de 72,26 m. O bună repetiție pentru Bia (care a fost secondată de oneșteanca de 17 ani, Alexandra Maria Iacob, laureata întrecerilor de Tineret, cu 54, 34m) în vederea Diamond League-lui de la Chorzow, a Jocurilor Francofone și, în special, a Mondialelor de luna viitoare, de la Budapesta. Pentru antrenoarea Biancăi, Mihaela Melinte, Naționalele de la Craiova au reprezentat o dublă satisfacție, în condițiile în care elevul său de la CSM București, Alex Novac și-a adjudecat titlul național de seniori la arucarea suliței, cu 79,90 m, din a cincea încercare. „Alex a pornit ceva mai greu, dar important este cum a terminat. Acum, el are la dispoziție încă două competiții pentru a-și asigura baremul pentru Mondiale. În ceea ce o privește pe Bianca, esențial este faptul că dă în mod constant peste 72 metri”, a punctat Mihaela Melinte.

Revelația Uță

Două titluri naționale la seniori în contul județului Bacău și la disc. Alin Firfirică (Steaua/ CSM Onești) a triumfat cu 61, 69 m în întrecerea masculină, în timp ce atleta din Republica Moldova (dar și cu cetățenie română) Dimitriana Bezede, legitimată în acest an la CSM Onești a câștigat concursul feminin, cu 50, 28 m. Cel de la disc nu a fost singurul titlu cucerit de Bezede în Bănie, atleta în vârstă de 30 de ani impunându-se și la aruncarea greutății, cu 17,60 m. Și proba de lungime a fost apanajul Bacăului atât la feminin, cât și la masculin. Eleva Aurei Balaban de la SCM Bacău, Ramona Verman a luat aurul feminin la Seniori și la U23 cu un rezultat de 6,34 m, în timp ce la masculin, Gabriel Bitan a terminat primul la Seniori cu 7,86 m. Favoritul probei de 110m garduri, Alin Ionuț Anton (CSM Onești) a confirmat calculul hârtiei, trecând primul linia de sosire în întrecerea seniorilor cu un timp de 13,79 secunde. Un succes impresionant s-a înregistrat, în schimb, la 400 m garduri, feminin, acolo unde tânăra de 16 ani, Ștefania Alexandra Uță (CS Vâlcea 1924/ CSM Onești) s-a impus atât la Senioare, cât și la U23, cu 58,37, devansând-o, la Senioare, pe coechipiera sa de la CSM Onești în vârstă de 30 de ani, Anna Berghi (60,12). Uță și-a completat seria reușitelor cu un aur la Tineret și un bronz la Senioare la 400 m, probă pe care a parcurs-o cu timpul de 53,29. La 100 m garduri, Denisa Cosmina Balaban (LPS Brăila/ CSM Onești) s-a poziționat a treia, cu 13,71 m.

Ștafete de aur, argint și bronz

Și la această ediție a Naționalelor, CSM Onești a îndeplinit un rol de prim-plan la ștafete. La 4×400 m feminin, ștafeta oneșteană compusă din Raluca Răduca, Xenia Berghii, Bianca Coșerariu și Raisa Diaconu s-a laureat campioană națională cu 3;55,79. Un loc doi pentru ștafeta masculină de 4×100 m în formula Darius Techiu, Mario Cobjuc, Alin Ionuț Anton și Gabi Bitan (timp: 40, 86) și un bronz în contul ștafetei mixte de 4×400 m alcătuite din Sorin Ionescu, Xenia Berghii, Anna Berghii și Adrian Iordan (3:36,94). De la ștafetă, la înălțime. Adică acolo unde Federica Apostol (CSM Bacău) s-a laureat campioană națională la tineret și vice-campioană la Seniori, cu 1,79 metri. Pe doi la tineret și pe trei la seniori a venit Bianca Coșerariu (CSȘ Unirea Iași/ CSM Onești), cu 1,70 m, în timp ce la masculin, Platon Țacu (CSM Onești) a terminat al treilea la Seniori și al doilea la U23, cu 2,01. În ceea ce privește prăjina, județul Bacău a bifat și aici podiumul, prin Robert Tabacu (CSM Onești), situat al treilea atât la Seniori cât și la Tineret, cu 4,30 m.

Valoarea nu așteaptă numărul anilor

Last, but not least, noi reușite și pentru junioarele 1 de la SCM Bacău, Adnana Vrînceanu și Ștefania Zediu. Cele două sportive antrenate de Cristi Nemțeanu au dovedit, o dată în plus, că se pot bate și, mai ales, că pot bate concurente mai mari ca vârstă. Astfel, la U23, Adnana s-a laureat vice-campioană națională în proba de 200 m (24,84 secunde) și s-a medaliat cu bronz la triplusalt, unde, cu o săritură de 12, 82m, și-a reconfirmat baremul pentru Europenele U20 de la Ierusalim. Ștefi a urcat pe treapta a treia a podiumului la 800 m, U23, cu un rezultat de 2:12, 27. Aceste rezultate vin la o săptămână de la performanțele unei alte sportive pregătite de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău, Daria Vrînceanu, care, la rândul său, arde și încă bine de tot, etapele. În primul weekend din iulie, Daria, deși junioară 3, și-a adjudecat aurul național la junioare 2 la 100 m și 200 m și argintul la săritura în lungime. Cum spunea Corneille în Cidul?