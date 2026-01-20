Atenție, pensionari și viitori pensionari! Completarea vechimii în muncă va fi mai scumpă din iulie 2026

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) transmite un avertisment important pentru pensionarii și viitorii pensionari din Regiunea Nord‑Est: completarea vechimii în muncă prin cumpărarea anilor de cotizare va deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie.

Măsura îi vizează în special pe cei care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat minimul de 15 ani de stagiu de cotizare necesar. Potrivit CNPP, cumpărarea vechimii în muncă este o opțiune pentru:

persoanele cu perioade incomplete de activitate;

românii reveniți din diaspora;

cei care au desfășurat activități neoficiale sau neînregistrate;

persoane aflate aproape de vârsta legală de pensionare.

Un detaliu esențial: anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată, ci doar pentru pensia la limită de vârstă.

Cât costă în prezent și ce urmează

În prezent, contribuția lunară este de aproximativ 1.013 lei, ceea ce înseamnă circa 12.150 de lei pentru un an de vechime. De la 1 iulie 2026, costul va crește automat, odată cu majorarea salariului minim, ceea ce face perioada următoare decisivă pentru cei care iau în calcul această opțiune.

Legea permite cumpărarea a maximum 6 ani de vechime. Reprezentanții CNPP atrag atenția că persoanele cu mai puțin de 15 ani de cotizare beneficiază de ajutor social de aproximativ 400 de lei lunar, iar atingerea pragului minim le permite accesul la pensia minimă garantată, care depășește 1.200 de lei pe lună.

Statistic, anual, 6.000–7.000 de români apelează la această soluție, majoritatea cumpărând unu sau doi ani de vechime, strict pentru a atinge pragul minim legal.

Cei interesați sunt sfătuiți să se adreseze Casei de Pensii din județul de domiciliu pentru verificarea stagiului de cotizare și pentru simularea exactă a costurilor.