Apă cu presiune scăzută pe Calea Slănicului din orașul Onești!

Astăzi – 17 noiembrie 2025, s-a înregistrat o avarie pe conducta principală de alimentare cu apă, de pe Calea Slănicului din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA au fost nevoite să reducă presiunea apei potabile consumatorilor de pe această stradă, iar la etajele superioare se poate înregistra lipsa totală a acesteia, în intervalul orar 10.15 – 13.00.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA S.A.