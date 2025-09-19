Angajați ai unor ocoale silvice, cercetați pentru exploatare ilegală de arbori și fals în documente

Polițiștii din Moinești s-au sesizat din oficiu privind posibile infracțiuni comise de angajați ai două ocoale silvice și ai unei societăți comerciale specializate în exploatarea și prelucrarea lemnului. Aceștia sunt cercetați pentru abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fals intelectual, uz de fals, tăiere și furt de arbori, precum și alte infracțiuni conexe, prejudiciul estimat fiind de 21.800 de lei, fără TVA.

Investigațiile au arătat că, în perioada februarie-martie a.c., angajații ocoalelor silvice ar fi întocmit documente false privind lucrările de marcare a arborilor, marcând ilegal 21 de arbori și înscriind date nereale în sistemul informatic SUMAL 2.0. Totodată, prin folosirea dispozitivului special de marcat cu amprentă circular, s-ar fi marcat un volum suplimentar de aproximativ 40 mc de lemn, fără a fi reflectat în documente.

La data de 17 septembrie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară în comuna Asău, ocazie cu care polițiștii au ridicat mai multe obiecte și înscrisuri. De asemenea, cinci persoane cu vârste între 29 și 50 de ani au fost conduse la sediul Poliției municipiului Moinești, iar patru dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Parchetul continuă cercetările pentru stabilirea întregii responsabilități penale și recuperarea prejudiciului creat.