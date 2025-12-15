Amenzile pentru noile obligații RCA au intrat în vigoare. Bicicletele și trotinetele electrice, vizate oficial

Luna noiembrie a adus schimbări semnificative în domeniul asigurărilor auto obligatorii, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 181/2025. Noile reguli extind aria de aplicare a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) și introduc obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule, inclusiv pentru cei care folosesc biciclete sau trotinete electrice.

Deși legea se aplică din 16 noiembrie, autoritățile au decis să acorde o perioadă de grație de 30 de zile pentru ca persoanele vizate să se conformeze. Astfel, sancțiunile pentru nerespectarea noilor prevederi se aplică începând de sâmbătă, 13 decembrie, conform termenului prevăzut expres în actul normativ.

RCA obligatoriu și pentru biciclete și trotinete electrice

Cea mai discutată modificare este introducerea obligației de asigurare RCA pentru bicicletele și trotinetele electrice, care până acum nu intrau sub incidența Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Prin Legea 181/2025, aceste mijloace de transport sunt incluse explicit în categoria vehiculelor pentru care este necesară încheierea unei polițe RCA.

Totodată, au fost modificate regulile privind suspendarea voluntară a poliței RCA în cazul suspendării înmatriculării unui vehicul. Noua lege impune ca, pe toată durata suspendării, vehiculul să fie imobilizat într-un spațiu privat, în afara domeniului public, nerespectarea acestei obligații fiind sancționată.

Amenzi de până la 2.000 de lei și reținerea actelor

Începând de sâmbătă, nerespectarea obligației de a încheia o poliță RCA sau încălcarea regulilor privind imobilizarea vehiculului în perioada suspendării înmatriculării poate atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, autoritățile pot dispune și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului.

Documentele vor fi restituite doar după ce proprietarul face dovada încheierii unei asigurări RCA valabile pentru vehiculul respectiv.

Potrivit legii, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin exclusiv poliției rutiere, iar verificările se fac în special în cazul circulației pe drumurile publice a vehiculelor neasigurate.

Alte modificări importante pentru asigurători și șoferi

Legea 181/2025 aduce și schimbări relevante în relația dintre asigurători și clienți. Companiile de asigurări RCA sunt obligate să țină cont de certificatele de daunalitate, inclusiv de cele emise în alte state membre ale Uniunii Europene, care trebuie tratate în mod egal cu cele emise în România.

De asemenea, au fost revizuite regulile privind încheierea polițelor RCA pentru perioade mai scurte de o lună, precum și excepțiile de la obligația de asigurare, în încercarea de a clarifica și uniformiza aplicarea legislației.

Intrarea în vigoare a sancțiunilor marchează, astfel, finalul perioadei de acomodare cu noile reguli, iar autoritățile recomandă tuturor proprietarilor de vehicule să verifice din timp dacă se încadrează în noile obligații legale.