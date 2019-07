Cum am spus de nenumărate ori, viața e făcută din emoții. E vorba de acele trăiri care îți dau speranță, iar atunci când îți vezi visul împlinit ai senzația că toată lumea este a ta. Exact aceste sentimente au fost trăite, săptămâna trecută, de un grup de copii buhușeni care au participat la o competitie de dans în Bulgaria și pe care au câștigat-o. Și nu oricum: au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Formația de dans DanceSport Dreams s-a format în urmă cu doi ani, atunci când a luat ființă Școala de Dans Adamas Buhuși. Atunci, o mână de copii s-au reunit și doar după câteva ore de curs au primit botezul reprezentațiilor evoluând la o sărbătoare a parcului din oraș. De atunci formația s-a consolidat din toate punctele de vedere, a evoluat și a reușit să câștige nenumărate premii la concursuri și festivaluri județene și naționale. Între acestea se numără câștigarea Festivalului Dansului Adamas, locul I la Ray’s Dance Fest Piatra Neamț sau marele trofeu de la Sărbătoarea Artelor Moderne. Nu trebuie uitate nenumăratele evoluții în spectacole care au culminat cu o invitație la emisiunea de televiziune „Festivalul Florilor” realizat de îndrăgita cântăreață Maria Șalaru. Toate acestea au însemnat acumulare de experiență și creșterea valorică a grupului.

Un vis… care s-a realizat cu sprijinul autorității locale

În urmă cu ceva vreme, instructorul formației a primit o invitație la un concurs internațional în Bulgaria. Totul suna frumos, dar parea un vis greu de realizat. După o consultare cu părinții copiilor s-a luat decizia participării la acest festival. Pentru că efortul financiar ar fi fost mult prea mare s-a solicitat sprijinul Primăriei Orașului Buhuși. Primarul Vasile Zaharia și-a exprimat sprijinul pentru această participare și într-o ședință a Consiliului Local a propus ca orașul să ajute sportivii buhușeni să participe la această competiție. Proiectul a fost aprobat și echipa buhușeană a primit din partea Primăriei Orașului Buhuși și a Consilului Local banii necesari pentru taxa de participare în concurs și pentru deplasare. Părinții au plătit astfel doar cazarea și masa.

„Felicitări tinerilor dansatori și instructorilor! Ne bucurăm că am putut să contribuim la acest succes al copiilor din Buhuși și le dorim să strălucească pe cele mai importante ringuri de dans din țară și de peste hotare. Le mulțumesc că au reprezentat cu cinste orașul Buhuși și îi asigur de toată susținerea mea și a Primăriei Buhuși și în viitor.” Ing. Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși.

Aventura bulgărească

În perioada 29-30 iunie s-a desfășurat la Palatul Culturii și Sporturilor din Varna, Bulgaria, ediția a IV-a a Festivalului Internațional de Dans „Temple of Cybele”, organizat de clubul „Samodiva” din Plovdiv. La acest eveniment au evoluat peste 700 de participanți din Rusia, Republica Moldova, România, Malta și Bulgaria. Festivalul-concurs s-a desfășurat pe mai multe categorii de vârstă și secțiuni. Formația DanceSport Dreams Adama Buhuși a participat la categoria de vârstă Juniori, secțiunea dansurilor Latino cu o coregrafie formată din trei stiluri de dans: samba, cha-cha-cha și jive. După lungi așteptări și emoții, și după ce a fost evaluată concurența, evoluția dansatorilor buhușeni a fost apreciată de juriu care le-au acordat cele mai mari note, clasându-i pe locul I. Sportivii de la DanceSport Dreams Buhuși au fost susținuți de o galerie formată din opt părinți, care s-au făcut auziți pe toată durata dansului. După aflarea rezultatelor, toată delegația buhușeană a fost euforică iar postările de pe site-urile de socializare de la concurs au primit sute de aprecieri și au adus o stare de mândrie în orașul de la poalele Orbicului.

S-a mai deschis o ușă…

Experiența de la Varna a adus dincolo de rezultat și o omogenizare a membrilor formației care au petrecut trei zile împreună, perioadă în care s-au cunoscut mult mai bine și s-au sudat relațiile dintre ei. Acest concurs le-a dat încredere mai mare și le-a deschis ușa spre alte culmi ale performanței în dansul de formație. Componența formației DanceSport Dreams Adamas Buhuși: Ilina Frigură, Alex Negoiță, Rebecca Damian, Andreea Filimon, Ruxandra Boboc, David Dumitru, Giorgia Cojocaru, Andrei Pușcalău, Ioana Găucan, Fabiana Cojocaru, Aida Smău și Amalia Furtună. Instructori: Florin Ștefănescu și Adriana Mitrea.

Cu acest prilej am aflat de la fiecare component de la DanceSport Dreams ce înseamnă dansul pentru ei.

Dansul? Ce e ăla dans? Când eram mică, părinții îmi spuneau că nu am ureche muzicală și că nu mă pot mișca pe ritmul muzicii. Mă gândesc că acelea au fost doar niște critici constructive, care m-au ambiționat, arătându-le că de fapt s-au înșelat. Anii au trecut, iar în urmă cu 2 ani mi s-a ivit ocazia de a mă înscrie la Școala de Dans Adamas, care venea pentru prima oară la noi în oraș. M-am înscris și cu ajutorul instructorilor, munca de la antrenamente a început să dea roade și ne-am întemeiat familia DanceSport Dreams, cu care am reușit să câștigăm concursuri și să ne creăm amintiri minunate împreună.

Aida Smău

Pentru mine, dansul nu este doar o artă, este un mod de a te detașa de lumea exterioară, de a simți cum muzica îți coordonează pașii. Când suntem mici, toți vrem să devenim cântăreți sau dansatori, dar nu tuturor li se îndeplinește visul. Nu doar pentru mine, ci pentru toți membrii DanceSport Dreams, visele au devenit realitate. Munca pe care o depunem la antrenamente a început de mult să-și spună cuvântul, iar trofeele, medaliile, dar, mai ales, aplauzele oamenilor ne răsplătesc eforturile. Toate reușitele sunt datorate mai ales instructorilor care ne îndrumă spre succes. Mulțumesc DanceSport Dreams, a doua mea familie! Ioana Găucan

Acum 3 ani mama a venit cu ideea să mă înscriu la dans, pe parcursul verii. Îmi plăcea să dansez, dar pe atunci nu eram prea interesată de asta…Trebuie să recunosc că mă așteptam la alt fel de dans, cum ar fi street dance. Dar am rămas plăcut surprinsă când am văzut cum este dansul sportiv. Cu timpul a început să îmi placă din ce în ce mai mult și să lucrez mai mult, pentru a crește. Însă niciodată nu m-am gândit că voi ajunge să dansez pe o scenă, în fața unei mulțimi de oameni, care mă vor aplauda și voi primi medalii și trofee… Acum pentru mine dansul înseamnă mult mai mult decât un simplu sport, e o pasiune, la care nu voi renunța niciodată. Și împreună cu familia noastră, DanceSport Dreams, vom ajunge departe…

Ruxandra Boboc

Dansul mă pasionează de când eram mică. Înainte să mă înscriu la cursurile de dans, inventam coregrafii sau le învățăm de pe internet. Nu am crezut niciodată că am să urc pe o scenă și să încep să dansez. Dar acum particip la o mulțime de concursuri și primesc medalii, diplome, trofee, majoritatea cu locul 1. Asta se datorează numai muncii noastre și priceperii și încrederii domnului și doamnei instructor. Se întâmplă uneori să mă visez dansând pe o mare scenă și lumea să mă aplaude furtunos, să devin o dansatoare profesionistă. Dar eu sunt în viața de toate zilele o fetiță modestă și mă mulțumesc cu plăcerea pe care dansul o oferă copilăriei mele.

Andreea Filimon

Dansul pentru mine, de ceva timp, nu mai este doar un hobby, ci a devenit o pasiune. Niciodată nu m-aș fi gândit că aș fi putut ajunge să câștigăm atâtea trofee și medalii de locul I. Dar aceste medalii și trofee nu au fost obținute numai prin muncă, ci și prin orele de transpirație la sală. Dansul pentru mine este special! Ilinca Frigură

Am pășit în lumea dansului cu o oarecare plăcere. La început eram singurul băiat din trupă, dar niciodată nu am avut nici un complex. De la prima repetiție am simțit o schimbare în gândurile mele. Nu credeam ca m-aș putea îndrăgosti efectiv de dans, dar acum totul se vede altfel. Muzica o aud altfel, eu însumi sunt altfel și totul se datorează instructorilor noștri care au știut să mă introducă în lumea dansului, fiind un exemplu pentru mine, mulțumindu-le pe această cale.

David Dumitru

Eu m- am apucat de dansuri în luna septembrie a anului trecut. Inițial, nu credeam că voi face parte din echipa DanceSport Dreams. Sora mea făcea dansuri din iulie și mă duceam să văd cum sunt antrenamentele. Era o atmosferă foarte primitoare și plăcută și asta m-a făcut să mă apuc de acest hobby. Încă de la primul antrenament am simțit o pasiune pentru dansurile sportive. Cu ocazia aceasta mi-am făcut prieteni noi și m-am dezvoltat eu, ca persoană. Am avut ocazia să fim invitați la un concurs internațional din Bulgaria și pot spune că această experiență ne-a învățat pe toți să fim mult mai muncitori. Am văzut multe stiluri de dans la un nivel mai ridicat, iar acest lucru ne-a mobilizat și ne-a motivat.

Fabiana Cojocaru

Dansul mă pasiona de când eram mică. Înainte de a face parte din această echipă, învățam cha-cha-cha de pe YouTube, cu speranța de a putea dansa pe scenă, iar lumea să mă aplaude. Nu m-am gândit niciodată că voi merge la atâtea concursuri dintre care unul internațional și că vom evolua așa de mult, câștigând numai locul I. Cu timpul ne-am perfecționat, numărul trofeelor și medaliilor s-a mărit, devenind profesioniști. Am devenit o familie, familia DanceSport Dreams. Amalia Furtună

Pasiunea mea a început la 6 ani, când părinții mei m-au înscris la o școală de dans. Am fost acolo 3 ani și jumătate, dar n-am crezut niciodată că voi face dans sportiv. Mă gândesc că aveam doar 6-7 ani și dansul era doar un fel de a-mi umple timpul. Acum muncim din greu, și încet-încet munca noastră dă roade.

Rebecca Damian

Pentru mine dansul este un mod de a-ți exprima sentimentele. Eu am început dansul acum 1 an. La început nu prea mă descurcam, dar după ce m-am antrenat și mi-am dat silința am reușit performața de a-i face mândri pe antrenori, pe părinți, pe cei din Buhuși și pe mine. Îmi place să dansez mai mult ca orice. Acest hobby mă caracterizează și m-a făcut să am încredere în mine. Îmi place să merg la concursuri și să dau tot ce este mai bun din mine. Mă simt minunat când ne strigă pe locul 1. Nu voi renunța niciodată la această pasiune. Giorgia Cojocaru

Pentru mine dansul înseamnă o formă de eliberare. Îmi place foarte mult deoarece sunt o persoană foarte activă și îmi place să fac și altceva. Dansul a început să îmi placă de la 9 ani când am văzut o competiție internațională. Am aflat că dansul este pentru mine când la o petrecere mă rupeam în scheme. De dans m-am apucat de plăcere. Părerea mea este că LUMEA DANSULUI e pentru toți.

Andrei Pușcalău

Pentru mine, dansul este un sport pe care îl fac din plăcere.

Alex Negoiță