Acțiuni pentru identificarea și sprijinirea persoanelor fără adăpost, în contextul temperaturilor scăzute

În contextul scăderii accentuate a temperaturilor, Poliția Locală a Municipiului Bacău, împreună cu Direcția de Asistență Socială Bacău – Centrul de Cazare Temporară pentru Persoane fără Adăpost, derulează acțiuni zilnice pentru identificarea și sprijinirea persoanelor vulnerabile aflate în stradă.

În cursul zilei de ieri, echipele mixte formate din polițiști locali, un asistent medical și un psiholog au identificat trei persoane fără adăpost.

– Una dintre acestea a fost preluată de Serviciul de Ambulanță, necesitând îngrijiri medicale;

– Două persoane au refuzat cazarea și serviciile sociale puse la dispoziție de Centrul de Cazare Temporară.

Echipele continuă verificările în teren, vizitând zonele cunoscute pentru prezența persoanelor fără adăpost și oferind informații privind opțiunile de sprijin disponibile. Scopul acestor intervenții este prevenirea situațiilor critice generate de frigul din perioada sezonului rece.

În prezent, Centrul de Cazare Temporară are 24 de locuri, dintre care 5 sunt ocupate de beneficiarii care au acceptat sprijinul instituțional. Săptămâna trecută au fost realizate alte cinci identificări, însă toate persoanele au refuzat cazarea.

Autoritățile anunță că acțiunile vor continua zilnic pe întreaga durată a sezonului rece, pentru a proteja viața persoanelor aflate în dificultate și pentru a facilita accesul acestora la servicii adecvate.

Cetățenii sunt încurajați să anunțe prezența persoanelor vulnerabile la Dispeceratul Poliției Locale Bacău – 0234 / 986, pentru a sprijini o intervenție rapidă și eficientă.