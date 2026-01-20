Accident rutier în zona Orizont din Bacău. Circulația, temporar blocată

Un accident rutier s-a produs astăzi în municipiul Bacău, în zona Orizont, în apropierea Podului de la Narcisa.

Potrivit primelor informații, a fost vorba despre o tamponare între două autovehicule, evenimentul nefiind soldat cu victime.

În urma impactului, circulația rutieră a fost blocată temporar, traficul desfășurându-se cu dificultate în zonă. La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Rutiere, care au dirijat traficul și au efectuat cercetări pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

După îndepărtarea autovehiculelor avariate de pe carosabil, traficul a fost reluat în condiții normale.

Autoritățile le recomandă șoferilor prudență sporită și respectarea regulilor de circulație, mai ales în zonele intens tranzitate.