Zilele trecute, agenţii de la Poliţia Locală Bacău i-au verificat din nou pe taximetrişti, de această dată pe cei care staţionau pe locurile special amenajate de pe străzile Republicii, Milcov şi Aeroportului. În câteva ore au fost controlate 28 de autoturisme şi s-au aplicat 19 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 1.360 de lei. Poliţiştii spun că în ultima perioadă s-au primit mai multe sesizări cu privire la prezenţa în trafic a unor indivizi care nu deţin documente legale pentru a efectua activitatea de taximetrie şi prin aceste controale vor să-i depisteze şi să-i tragă la răspundere. Amenda pentru lipsa autorizaţiei este cuprinsă între 25.000 şi 50.000 de lei. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.