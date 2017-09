Elevi din cel puțin nouă licee și șapte școli gimnaziale din Bacău vor participa vineri, 22 septembrie, la întrecerile sportive și concursurile de desene pe asfalt organizate în Parcul Cancicov, în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, ediția 2017, sub deviza „În oraș fără mașină!”. Vineri și în toată perioada Săptămânii Europene a Mobilității (16 – 22 septembrie) elevii, funcționarii publici și toți cetățenii au fost invitați să folosească mijloace alternative de deplasare și să desfășoare diverse activități referitoare la tema acestor manifestări. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bacău, Agenția pentru Dezvoltare Locală (ADL) și Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bacău cu începere de la ora 10.00 – ne-a informat Maria Ionos, purtătoarea de cuvânt a APM. Astfel, între orele 10.00 – 12.00 vor avea loc întreceri sportive (pentru elevii de la ciclul gimnazial și liceu): alergări, concursuri de role, skateboard, karturi cu pedale și completare de chestionare. Între orele 12.00 – 14.00 vor avea loc concursuri de desene pe asfalt (pentru elevii din ciclul primar). Câștigătorii vor fi recompensați cu diplome și premii oferite de Primăria Bacău și de ADL Bacău. Toți participanții vor primi diplome. 0 SHARES Share Tweet

