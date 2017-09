– modernizarea satului românesc începe cu asfalt, poduri sigure, igienizarea unităților de învățământ și rețea de apă și canalizare Majoritatea băcăuanilor plecați de la „coada săpii” în căutarea unui trai mai bun peste hotare, se vor întoarce pe meleagurile natale doar dacă vor avea apă curentă în casă, canalizare, gaze și asfalt pe stradă. Strictul necesar! Oamenii crescuți la țară au dat de gustul străinătății, acolo unde civilizația i-a mai șlefuit pe alocuri și le-a arătat ce înseamnă modernitatea. Fie că muncesc la negru sau cu acte, băcăuanii noștri, împinși de sărăcie peste hotarele țării, se vor retrage la un moment dat tot spre locurile natale. Cu eforturi au reușit ca din banii câștigați să-și ridice câte o locuință sau să modernizeze casa părintească. Și cu toate acestea, au plecat din nou în țările care le oferă un loc de muncă, asigurări de sănătate, drepturi, dar și obligații. Autoritățile locale vor însă să-i aducă înapoi, iar singura modalitate de a redeveni atractivă comunitatea care i-a format este modernizarea căilor de acces, refacerea unităților de învățământ, aducerea utilităților aproape de casă și, de ce nu, o mai mare preocupare pentru sănătatea oamenilor. Salvarea comunei Negri a venit de ceva vreme prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. În baza unor proiecte de dezvoltare, primăria a obținut fonduri și a început să cosmetizeze fața comunei. “Facem eforturi pentru a moderniza satul românesc, iar în acest sens, încercăm să ne dezvoltăm an de an accesând proiecte pe fonduri europene. Prin PNDL 2016 am reușit asfaltarea a 5 km de drum între Negri și Poiana. Tot prin acest program, în 2017, avem în vedere un proiect de canalizare și stație de epurare în localitățile aparținătoare comunei Negri și atragerea de fonduri pentru construirea unui pod din beton armat peste pârâul Mora, din localitatea Poiana”, declară Dănuț Patriche, viceprimar. Comuna Negri, luată la pas, începe să miroasă a dezvoltare. Un prim semn era asfaltul proaspăt turnat în vară. Șoseaua neagră se întinde între primărie și intersecția care duce spre biserica de la Călimănești. Uitându-mă în zare mi-am zis: „Civilizația merge pe covor asfaltic!” Și acesta este doar începutul! Așa cum se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale, prin PNDL se stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea echilibrată a țării, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor și orașelor, respectiv infrastructura la nivel județean. Dacă primăriile au o echipă bună care să întocmească proiecte de dezvoltare, edilii au toate șansele să facă ceea ce este necesar în comunitate. Conform datelor publicate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în Negri, proiectul privind canalizarea și stația de epurare ajunge la valoarea de 9.649.455 lei, iar lucrările la podul peste pârâul Mora, din satul Poiana, au fost estimate la 1.315.825 lei. 0 SHARES Share Tweet

