– echipa tehnică a DSV Bacău, menţionată în Raportul ştiinţific al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor privind gestionarea Influenţei Aviare Veterinarii băcăuani au primit aprecieri şi felicitări în urma Raportului ştiinţific al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor (E.F.S.A.) privind gestionarea Influenţei Aviare la începutul anului 2017 în judeţul Bacău. Practic, echipa tehnică din cadrul Unităţii Operaţionale Locale a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău, coordonată de dr. Liviu Nicky Vrabie, directorul executiv al instituţiei, a fost singurul grup de acţiune din ţară menţionat în documentele E.F.S.A., pentru „modul profesionist, legislativ şi oficial în care s-a efectuat combaterea Influenţei Aviare în judeţul Bacău”. „A existat un efort extraordinar al autorităţii sanitare veterinare de a gestiona şi de a acorda derogări operatorului economic ce avea toate fermele amplasate în zona de protecţie. Or, Comunitatea Europeană a făcut precizări speciale cu privire la felul în care noi am gestionat focarul de influenţă aviară, lucru care este confirmat în documentele comunitare.” Liviu Nicky Vrabie, directorul executiv al instituţiei Bomba aviară, razant pe lângă tâmplele băcăuanilor Raportul Ştiinţific al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor, Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor şi Laboratorului de referinţă pentru Influenţa Aviară al Uniunii Europene cuprinde măsurile şi efortul deosebit depus de Autoritatea veterinară locală din Bacău, care au redus la zero un posibil impact economic şi social generat de riscul apariţiei bolii în efectivele unuia dintre cei mai mari operatori de avicultură din România. „Impactul socio-economic ar fi fost uriaş, întrucât toată platforma producătorului din acest domeniu se afla în zona de protecţie şi supraveghere. Iar, situaţia apariţiei unui focar de influenţă aviară ar fi generat lichidarea întregului efectiv, ceea ce însemna ieşirea de pe piaţă a acestui operator economic, implicit şomaj, implicit pierderi economice imense…”, a subliniat Liviu Nicky Vrabie. „În cazul focarului din Bacău, Autoritatea veterinară locală a acordat derogări pentru sacrificarea a 718.482 pui de carne în perioada de restricţii de 21 de zile, în zona de protecţie, respectând specificul legislaţiei privind testarea serologică. Testele au fost efectuate pentru a dovedi că toate transporturile, în conformitate cu derogările, sunt libere de virus şi toate au fost negative pentru prezenţa virusului gripei aviare”, se arată în documentul oficial al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor. Gripa aviară, în istoria Bacăului Puţină lume ştie că, pe la începutul anului, Bacăul a trecut, efectiv, pe lângă o catastrofă sanitară veterinară, odată cu semnalarea apariţiei gripei avare în judeţ. Doar implicarea intensă şi profesionistă a specialiştilor DSVSA Bacău a făcut ca episodul catastrofal din 2004, înregistrat la nivelul întregii ţări, să nu se mai repete. De altfel, se ştie că fenomenul H5N1 de acum 13 ani (virusul putându-se transmite şi la om) a dus la falimentarea unor producători de carne de pui, fapt la care s-au adăugat alte pierderi greu de cuantificat, înregistrate de economia întregii ţări (oprirea exporturilor, izolarea unor comunităţi întregi şi sume imense cheltuite cu vaccinuri, dezinfectanţi etc). În acţiunea de prevenire şi combatere a Influenţei Aviare din luna frebruarie, specialiştii băcăuani, printre altele, au pus în aplicare derogări pentru operatorul de industrie alimentară privind transportul păsărilor vii (broilerii) pentru sacrificare într-un abator desemnat – 39 de transporturi, acordul de repopulare – 1 derogare, precum şi transportul ouălor destinate consumului uman, al ouălor de incubaţie: 2 derogări sau a transportului puilor de o zi, de la incubator la fermele proprii sau terţe părţi – 7 transporturi etc. Echipa tehnică a Unităţii Operaţionale Locale

– dr. Liviu Niky Vrabie, director executiv, preşedintele Unităţii Operaţionale Locale

– dr. Dan Niţu, sef SCOSA, vicepreşedintele Unităţii Operaţionale Locale

– dr. Laura Chirilă, consilier SCOSA, responsabil cu specia – secretar al Unităţii Operaţionale Locale

– dr. Ioan Iordachi, şef serviciu LSVSA

– dr. Costel Busuioc, şef Serviciul Antifraudă

– dr. Florin Claudiu Baltă, consilier SCIET, Departament Comunicare externă

– dr. Florin Pahontu, şef SCOSA

– dr. Constantin Conoro, consilier SCOSA

– dr. Tudor Narcis, şef SEICA

European Food Safety Authority (EFSA), situată provizoriu la Bruxelles, a fost înfiinţată în 2002 pentru a recâştiga încrederea populaţiei în politicile UE privind siguranţa alimentară. EFSA furnizează informaţiile ştiinţifice independente în toate problemele privind alimentul şi siguranţa alimentului, inclusiv sănătatea şi bunăstarea animalelor şi protecţia plantelor, precum şi consiliere ştiinţifică privind nutriţia, totul servind la elaborarea şi ajustarea legislaţiei comunitare.

