Start lansat pentru divizionara A de handbal masculin CSM Bacău în campionatul care ar trebui să propulseze echipa antrenată de Gabriel Armanu pe scena Ligii Naționale. Duminică, în prima etapă, „csmeii" s-au impus pe teren propriu fără probleme și fără emoții în fața unui adversar modest, CSM Botoșani, cu scorul de 56-21 (28-9). Cu toți jucătorii de câmp trecuți pe lista marcatorilor, CSM Bacău a confirmat plusul de valoare și s-a instalat, încă din runda inaugurală a campionatului, pe primul loc în Seria A. Contra Botoșaniului, băcăuanii au evoluat în următoarea formulă: Vlăduț Rusu, Eugen Crăciunescu- Alexandru Juverdianu (9 goluri), Ionuț Broască (8), Dragoș Hanțaru (7), Robert Gal (5), Alexandru Ionescu (5), Nikola Kurtes (4), George Voicu (4), Mihai Cotinghiu (3), Dumitru Burbulea (3), Maxim Oancea (3), Rareș Păunică (2), Gabriel Dumitriu (1), Ioan Atănădoaei (1), Răzvan Dodiță (1). Etapa viitoare, programată pe 24 septembrie, CSM Bacău va evolua în deplasare, contra celor de la CS Medgidia.

