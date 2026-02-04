În fiecare an, 4 februarie este marcată ca Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului. Anul acesta se împlinesc douăzeci și șase de ani de la semnarea (pe 4 februarie 2000) Cartei de la Paris împotriva Cancerului (CHARTER OF PARIS AGAINST CANCER), în cadrul Summit-ului Mondial Împotriva Cancerului pentru Noul Mileniu (WORLD SUMMIT AGAINST CANCER FOR THE NEW MILLENIUM), document care a stat la baza consolidării eforturilor internaționale în combaterea acestei patologii majore de sănătate publică.

Conform Sistemului European de Informații cu privire la Cancer (ECIS), estimările indică faptul că neoplasmele de sân, colorectal, de col uterin, de prostată, pulmonar și gastric concentrează 54,2% din totalul cazurilor noi de cancer și 50,2% din totalul deceselor oncologice înregistrate la nivelul Uniunii Europene.

Predicțiile indică faptul că îmbătrânirea populației va avea un impact semnificativ asupra incidenței cancerului până în anul 2040, cele mai importante creșteri fiind estimate în cazul cancerului de vezică urinară la bărbați (+28%) și al cancerului pancreatic la femei (+24%). Impactul asupra mortalității este și mai accentuat, cu o creștere estimată de până la +43% a deceselor cauzate de cancerul de prostată, în timp ce pentru celelalte tipuri de tumori frecvent diagnosticate se preconizează majorări cuprinse între +20% și +40%.

La nivel global, creșterea rapidă a incidenței cancerului reflectă atât îmbătrânirea și creșterea populației, cât și creșterea expunerii la factori de risc, mulți dintre aceștia fiind asociați cu dezvoltarea socio-economică. Fumatul, consumul de alcool și obezitatea sunt factori determinanți majori ai poverii cancerului, iar poluarea aerului rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc de mediu.

În rândul bărbaților din România, cele mai frecvente patru tipuri de cancer sunt cancerul de prostată, cancerul pulmonar, cancerul colorectal și cancerul vezicii urinare, reprezentând 58% din totalul cancerelor bărbaților (comparativ cu 59% la nivelul UE). În rândul femeilor, cele mai frecvente trei tipuri de cancer sunt: cancerul de sân, cancerul colorectal și cancerul de col uterin

Cancerele cu cea mai mare rată de mortalitate în România sunt cancerele de plămân, colorectal și prostată în rândul bărbaților și cancerul de sân, cel colorectal și de plămân în rândul femeilor. Potrivit estimărilor, incidența și prevalența cancerului în România s-au situat sub media UE, dar mortalitatea este mai mare, ceea ce sugerează o capacitate mai scăzută de depistare precoce, un acces mai scăzut la investigații și tratament.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului – 4 februarie 2026, marcând tema campaniei internaționale „United by Unique” (Uniți prin unicitate), promovată de către Uniunea Internațională pentru Controlul Cancerului (Union for International Cancer Control – UICC), este un moment dedicat conștientizării impactului cancerului în comunitate și necesității intensificării acțiunilor de prevenție, diagnostic precoce, tratament și sprijin pentru fiecare persoană afectată.

Tema acestei campanii pentru perioada 2025 – 2027 plasează oamenii în centrul îngrijirii, recunoscând faptul că experiența fiecărei persoane legată de cancer este unică. Campania promovează sisteme de sănătate echitabile, centrate pe oameni, care răspund nevoilor individuale ale persoanelor și comunităților și face apel la acțiune colectivă și coordonată a profesioniștilor din sănătate, familiilor, prietenilor și întregii comunități pentru reducerea impactului global al cancerului.

Pentru a combate eficient această patologie este nevoie de creșterea nivelului de informare privind factorii de risc și importanța prevenției, de promovare a accesului echitabil la programe de screening și diagnostic precoce, de susținere a accesului egal la tratamente inovative și personalizate, precum și dezvoltarea de servicii adaptate nevoilor individuale, care să încurajeze solidaritatea și sprijinul pentru pacienți, supraviețuitori și familiile acestora.

Această boală, cu un debut adesea insidios și dificil de recunoscut, rămâne una dintre cele mai temute afecțiuni ale prezentului, din cauza impactului profund asupra vieții oamenilor. Totuși, cancerul este în mare măsură prevenibil, poate fi depistat timpuriu și tratat cu șanse mult mai bune de vindecare. Se estimează că multe tipuri de cancer pot fi prevenite sau tratate eficient dacă sunt depistate la timp, iar un procent important (30% – 50%) dintre cazuri ar putea fi evitate prin reducerea factorilor de risc și prin acces la servicii medicale adecvate.

Prevenția reprezintă cea mai eficientă strategie de control al cancerului. Codul European împotriva Cancerului oferă 14 recomandări simple, accesibile oricărei persoane, fără a necesita cunoștințe speciale sau îndrumări suplimentare.

Adoptarea unor comportamente sănătoase este esențială pentru reducerea riscului de cancer: evitarea fumatului sau renunțarea la acesta, menținerea unei alimentații echilibrate, practicarea regulată a activității fizice pentru păstrarea unei greutăți corporale adecvate și abținerea de la consumul de alcool.

În plus, prevenția secundară, prin depistarea precoce a bolii, rămâne un element crucial. Programele de screening și controalele medicale periodice permit identificarea celor mai frecvente tipuri de cancer în stadii incipiente, ceea ce crește considerabil șansele de supraviețuire și de vindecare.

Pentru a răspunde eficient provocărilor generate de povara cancerului, România a adoptat în anul 2022 Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului (PNPCC), prin Legea nr. 293/2022, document strategic de referință pentru perioada 2023 –2030, aliniat la Planul European de Combatere a Cancerului și la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Implementarea programelor pilot de screening pentru cancerul de col uterin (testul Papanicolau), cancerul de sân (ecografie, mamografie) și cancerul colorectal (colonoscopie) reprezintă pași importanți în direcția depistării precoce și a creșterii șanselor de diagnostic timpuriu și tratament eficient. De asemenea, prin Programul Sănătate 2021–2027, sunt alocate fonduri structurale europene pentru modernizarea infrastructurii de diagnostic și tratament oncologic, precum și pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Institutul Național de Sănătate Publică este implicat activ în elaborarea și implementarea politicilor și programelor de prevenție, screening și cercetare în domeniul cancerului, contribuind la consolidarea unui sistem de sănătate publică centrat pe oameni și orientat spre rezultate.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, 4 februarie 2026, se dorește implicarea profesioniștilor din domeniul sănătății și a populației generale în promovarea prevenției, a unui stil de viață sănătos și a sprijinului acordat persoanelor afectate de cancer.

Fiecare experiență este unică!

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Carmen – Mihaela Arim