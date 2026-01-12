Vouchere de vacanță pentru bugetari în 2026: cine le primește și ce reguli noi se aplică

Bugetarii vor putea beneficia și în 2026 de vouchere de vacanță, însă numărul celor eligibili va fi mai mic comparativ cu anii anteriori. Conform legislației în vigoare, valoarea voucherelor rămâne neschimbată – 800 de lei –, însă plafonul salarial până la care acestea pot fi acordate a fost redus semnificativ.

Noile reguli sunt stabilite prin Legea nr. 141/2025 privind reforma fiscal-bugetară, intrată în vigoare la 28 iulie 2025. Actul normativ introduce atât măsuri de control al cheltuielilor publice, cât și modificări importante legate de acordarea beneficiilor extrasalariale în sectorul public, inclusiv voucherele de vacanță.

Valoarea voucherelor rămâne aceeași

Potrivit legii, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare sau de subordonare, pot acorda și în 2026 vouchere de vacanță în cuantum de 800 de lei. Acestea se pot acorda pe întreaga perioadă 1 ianuarie – 31 decembrie 2026 și pot fi utilizate pentru achiziționarea de servicii turistice pe teritoriul României, conform reglementărilor generale aplicabile voucherelor de vacanță.

Prag salarial mai mic, mai puțini beneficiari

Schimbarea majoră apare însă în ceea ce privește plafonul de venit. În 2026, voucherele de vacanță vor fi acordate exclusiv angajaților din sectorul public care au salarii de bază lunare nete de cel mult 6.000 de lei. Astfel, bugetarii care depășesc acest nivel de venit nu vor mai putea beneficia de acest sprijin, chiar dacă în anii anteriori erau eligibili.

Prin comparație, în 2025 pragul salarial era stabilit la 8.000 de lei net, ceea ce permitea accesul unui număr mult mai mare de angajați la acest beneficiu. Reducerea plafonului face parte din strategia Guvernului de limitare a cheltuielilor și de direcționare a sprijinului către angajații cu venituri mai mici.

Eliminarea unei condiții restrictive

Pe lângă restrângerea categoriilor de beneficiari, Legea 141/2025 aduce și o modificare favorabilă celor care vor primi voucherele. A fost eliminată condiția prevăzută anterior de OUG nr. 8/2009, care obliga beneficiarii să folosească voucherele de 800 de lei doar pentru achitarea a maximum 50% din valoarea unor pachete turistice de cel puțin 1.600 de lei.

Cu alte cuvinte, în 2026, angajații eligibili nu vor mai fi obligați să completeze din fonduri proprii suma necesară pentru achiziționarea unor pachete turistice mai scumpe. Voucherele vor putea fi utilizate integral, fără condiționări legate de valoarea minimă a serviciilor turistice achiziționate.

Un beneficiu păstrat, dar mai strict reglementat

Deși voucherele de vacanță rămân în vigoare și în 2026, noile reguli arată o orientare clară către limitarea acestui beneficiu la angajații cu venituri mai reduse. În același timp, simplificarea condițiilor de utilizare poate face ca sprijinul să fie mai ușor de folosit de cei care îl primesc efectiv.

Pentru mulți bugetari, anul 2026 va marca astfel fie pierderea accesului la voucherele de vacanță, fie o utilizare mai flexibilă a acestora, în funcție de nivelul veniturilor și de noile prevederi legale.