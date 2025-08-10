Jandarmii băcăuani, chemați să intervină pentru îndepărtarea unui șarpe dintr-o locuință din Comănești

În dimineața zilei de astăzi, un apel la numărul unic de urgență 112 a solicitat intervenția unui echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, după ce un șarpe a fost observat în curtea unei locuințe din orașul Comănești. Prezența reptilei a stârnit îngrijorarea locatarilor, care au cerut sprijinul autorităților.

Ajunși la fața locului, jandarmii au reușit să captureze șarpele și să îl elibereze în siguranță într-o zonă împădurită, departe de gospodării, pentru a-i permite să își continue viața în mediul său natural.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite manipularea sau capturarea șerpilor fără pregătire și echipament specializat și să apeleze la numărul de urgență 112 ori de câte ori se confruntă cu astfel de situații.