VIDEO: Întâlnire neașteptată în „biroul” jandarmilor montani

În inima naturii, acolo unde își desfășoară activitatea jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, s-a produs recent o întâlnire deosebită.

Două dintre viețuitoarele pădurii – o ciută și o vulpe – și-au făcut apariția chiar în apropierea patrulelor montane, transformând o zi obișnuită de muncă într-un moment memorabil.

„Biroul” jandarmilor montani nu are pereți de beton sau birouri de lemn, ci se întinde printre brazi, stânci și poteci de munte. Acolo, natura este mereu plină de surprize.

Jandarmii montani sunt permanent pe teren, cu misiunea de a proteja pădurile, munții și animalele care trăiesc în aceste locuri. Ei veghează ca mediul să rămână curat, sigur și primitor, atât pentru turiști, cât și pentru generațiile viitoare.

„Este o muncă de echipă, care presupune responsabilitate, dar și respect față de mediul înconjurător. Astfel de momente, ca întâlnirea cu animalele sălbatice, ne amintesc cât de prețioasă este legătura omului cu natura”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.