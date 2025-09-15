VIDEO: Dragoș Dulhac, rege în Master Box, după ce l-a demolat pe Pieper!!!

Rochester, Marea Britanie, 14 septembrie, 22.00 / Deznodământ șocant în meciul Kai Pieper (Germania) – Dragoș Dulhac (România).

Băcăuanul l-a terminat pe favorit în repriza a doua, după ce i-a administrat două KO-uri, unul în prima repriză și celălalt, devastator, în a doua, arbitrul fiind nevoit să oprească meciul.

Pieper, învingător anul acesta la Las Vegas (un veritabil Wimbledon în Master Boxing), era considerat favorit, deși nici palmaresul lui Dulhac nu era maculat de vreo înfrângere.

Cu acest succes, Dragoș Dulhac devine regele la zi al boxului mondial, la nivel de veterani. Bravo, campionule!

