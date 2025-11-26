Două aeronave NATO, filmate într-o operațiune de realimentare în aer deasupra Bacăului

Două aeronave NATO au fost surprinse azi într-o operațiune de realimentare în aer deasupra Bacăului. Este vorba despre un Boeing P-8A Poseidon venit din Italia, specializat în supravegherea maritimă și monitorizarea zonei Mării Negre, și un Boeing KC-135R Stratotanker provenit din Anglia, care a furnizat combustibil în zbor.

Operațiunea a avut loc la altitudinea de aproximativ 25.000 de picioare și face parte din exercițiile curente ale NATO pentru interoperabilitate și pregătirea misiunilor de securitate regională.

P-8A Poseidon este recunoscut pentru capacitățile sale de patrulare și colectare de informații, în timp ce KC-135R Stratotanker reprezintă un element-cheie pentru extinderea razei de acțiune a aeronavelor aliate.

Sursa video: Plane Spotters Bacău