Evenimente dedicate Zilei Naționale a României în județul Bacău

Județul Bacău se pregătește să marcheze Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, printr-o serie de ceremonii și manifestări care vor celebra unitatea, demnitatea și valorile poporului român.

Începând cu ora 09.00, la Monumentul „Regina Maria” din Onești, situat în imediata vecinătate a Primăriei Municipiului, va avea loc o ceremonie militară și religioasă, cu depunere de coroane de flori în memoria eroilor căzuți la datorie pentru întregirea neamului românesc.

În municipiul Bacău, de la ora 11.00, Garnizoana Bacău organizează o ceremonie la Cimitirul „Poligonul de Tragere”, care va include intonarea Imnului Național al României, oficierea serviciului religios de către preoți militari și civili, alocuțiunile oficialităților și depunerea de coroane și jerbe de flori. Festivitățile continuă la ora 12.00 în Piața Tricolorului, unde va avea loc intonarea Imnului Național de către un solist acompaniat de muzica militară a Garnizoanei, urmată de Te Deum, discursuri oficiale și defilarea de onoare a trupelor militare.

De la ora 11.00, la Târgu Ocna, Ansamblul Istoric Religios Cultural „Cimitirul Eroilor” va organiza evenimente dedicate Zilei Naționale, prin momente de recunoștință și respect pentru istoria și identitatea poporului român.

La Dofteana, festivitățile vor începe la ora 14.00 cu un moment artistic patriotic, urmat de slujba de pomenire a eroilor, depunerea de coroane și jerbe de flori, și se vor încheia cu defilarea solemnă militară.

Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să participe la manifestările organizate și să marcheze această zi importantă pentru România prin respect și patriotism.