VIDEO: DN2 (E85) – Lucrări de reparații asfaltice la Filipești: Stadiul intervențiilor

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță că au început lucrările de reparații asfaltice pe DN2 (E85), în zona localității Filipești, județul Bacău.

Intervențiile vizează refacerea porțiunilor degradate ale carosabilului – gropi, tasări și fisuri – afectate în principal de traficul greu intensificat, în special dinspre granița cu Ucraina. DN2, drum european strategic, care leagă Moldova de București și sudul țării, beneficiază de aceste lucrări cu prioritate.

În prezent, se execută pregătirea suprafeței asfaltice și reparații în zona podurilor, urmând ca ulterior să fie turnată mixtură asfaltică la cald. Circulația rutieră se desfășoară pe ambele benzi, iar semnalizarea temporară a fost adaptată pentru siguranța șoferilor.

DRDP Iași solicită conducătorilor auto să manifeste atenție sporită și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Autoritățile mulțumesc șoferilor pentru răbdare și înțelegere față de disconfortul generat de aceste lucrări.

Sursa video