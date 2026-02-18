VIDEO: AUR cere demisia viceprimarului comunei Buhoci

(fragment din ședința Consiliului local, în care viceprimarul este acuzat de consilieri)

În cadrul ședinței Consiliului Local Buhoci din luna ianuarie au fost formulate acuzații la adresa viceprimarului comunei, Ioan Odobișteanu, referitoare la presupuse fapte legate de exploatarea masei lemnoase.

Subiectul a generat discuții tensionate în plenul ședinței, fiind exprimate puncte de vedere critice din partea unor membri ai administrației locale. Dezbaterile au fost marcate de schimburi de replici și solicitări de clarificare, iar la un moment dat s-a propus suspendarea temporară a ședinței din cauza atmosferei tensionate.

„În cadrul ședinței publice, viceprimarul a fost acuzat de colegi din administrație de implicare în activități ilegale legate de exploatarea masei lemnoase, situație care a degenerat într-un conflict verbal fără precedent între aleșii locali„, a declarat consilierul AUR Iuri Leteanu.

„Atmosfera din ședință a devenit explozivă, fiind lansate acuzații directe și replici dure, inclusiv strigăte din sală care au vizat presupusele fapte ale viceprimarului. Situația a devenit atât de tensionată încât s-a solicitat suspendarea ședinței.

Nu putem accepta ca asupra conducerii administrației locale să planeze suspiciuni de natură penală. Funcția publică presupune responsabilitate, integritate și respect față de lege și față de cetățeni.

În aceste condiții, demisia viceprimarului Ion Odobișteanu este singura soluție morală și corectă„, a mai spus consilierul Iuri Leteanu.

De asemenea, au fost invocate și alte controverse recente legate de activitatea administrației, inclusiv cheltuieli asociate acțiunilor de deszăpezire din luna decembrie 2025, pentru care s-au cerut explicații suplimentare.

În acest context, au fost adresate apeluri către instituțiile competente pentru a analiza acuzațiile și a efectua verificările necesare, astfel încât situația să fie clarificată în mod obiectiv și transparent.

Reprezentanții formațiunii politice AUR Buhoci au transmis că susțin demersurile legale menite să stabilească faptele și eventualele responsabilități, subliniind importanța respectării principiilor de legalitate și transparență în administrația publică locală.