Viceprimarul Leonard Ioan Bulai anunță că a fost pusă în dezbatere publică a doua variantă a regulamentului pentru parcările de reședință

Primăria Municipiului Bacău a lansat spre dezbatere publică proiectul de Regulament privind parcările de reședință, care va reglementa administrarea a aproximativ 15.000 de locuri.

Documentul stabilește taxele, programul de utilizare, criteriile de atribuire și sancțiunile aplicabile. Miza este una majoră, având în vedere că în municipiu sunt înregistrate peste 100.000 de autovehicule, iar cererea pentru locuri de parcare depășește cu mult oferta existentă.

Viceprimarul Leonard Ioan Bulai spune că documentul este „mult așteptat” și vine după o primă rundă de consultări în care au fost exprimate poziții „diametral opuse”.

Principalele propuneri din noul proiect

Interval de valabilitate: parcarea de reședință este rezervată luni–vineri între orele 16:00–08:00 , iar în weekend funcționează 24/24 .

Atribuire etapizată: locurile vor fi repartizate pe cartiere , pe măsură ce sunt marcate .

Competiție pentru același loc: dacă există mai mulți solicitanți pentru același loc, se va organiza licitație , cu pas de 20 lei .

Tarif: abonamentul propus este de 240 lei/an , cu indexare anuală la rata inflației .

Regula 1/1: se păstrează regula „un autoturism per apartament” .

Livratori/curieri: au 15 minute pentru livrare, timp în care pot ocupa un loc de reședință cu condiția afișării unui număr de telefon de contact.

Persoane cu dizabilități: administrația va regândi sistemul de acordare a locurilor destinate persoanelor cu handicap.

Condiții pentru atribuirea unui loc: dovada domiciliului/reședinței ; deținerea unui autovehicul cu ITP și RCA valabile și permis de conducere ; „cazier” fiscal curat – fără datorii la bugetul local (pentru mașină, apartament sau alte tipuri de obligații).

Excluderi: deținătorii de garaje nu vor putea participa la procedura de atribuire.

Pașii următori

Documentul poate fi consultat integral pe pagina Primăriei. Viceprimarul a precizat că va fi organizată o dezbatere publică dedicată, data urmând a fi anunțată ulterior. După această etapă, proiectul va fi transmis Consiliului Local pentru dezbatere și aprobare.

Autoritățile locale invită locuitorii să transmită observații și propuneri pe marginea proiectului în perioada de consultare, pentru a definitiva un regulament care să răspundă nevoilor comunității.