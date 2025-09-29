Universitatea „George Bacovia”: Inovație și implicare social pentru noua generație de studenți

Universitatea „George Bacovia” din Bacău și-a redeschis porțile pentru un nou an academic, aducând în prim-plan atât entuziasmul studenților și al cadrelor didactice, cât și noutăți care marchează un pas important în dezvoltarea instituției.

Ceremonia de deschidere, desfășurată în Aula Moldova, a reunit un număr impresionant de studenți, profesori și parteneri ai Universității. Atmosfera a fost una de sărbătoare și optimism, iar aplauzele îndelungate au subliniat așteptările mari de la acest nou început.

Rectorul Universității, Conf. univ. Dr. Andrei Octavian Paraschivescu, a adresat un mesaj de încurajare noilor studenți: „Bacăul confirmă încă o dată statutul său de centru universitar dinamic, care susține tinerii și le oferă perspective reale de dezvoltare personală și profesională. Anul universitar 2025-2026 aduce nu doar noi generații de tineri dornici de cunoaștere, ci și multe oportunități de afirmare și inovare. Vă îndemn să profitați de toate resursele pe care Universitatea vi le pune la dispoziție și să vă implicați în proiectele care dau formă viitorului comunității noastre.”

Trei mari noutăți marchează acest început de an academic:

• Lansarea noilor specializări: licență în Informatică (cu durata de 3 ani), menită să răspundă cererii tot mai mari de specialiști în domeniul IT și să consolideze profilul inovator al Universității; specializarea post-universitară Managementul implementării tehnologiilor digitale în procesul educațional (cu durata de 4 luni), care răspunde nevoii de formare în digitalizarea proceselor educaționale;

• Inaugurarea Laboratorului de Anatomie Virtuală, un instrument educațional modern care folosește tehnologia digitală (realitate virtuală și modele interactive) pentru a sprijini procesul de învățare a anatomiei umane, în contextul cursurilor de Criminalistică și Medicină legală;

• Finanțarea a 21 de proiecte de antreprenoriat social, prin care beneficiarii (inclusiv studenți ai Universității) vor avea ocazia să aplice cunoștințele dobândite în folosul comunității locale, contribuind la dezvoltarea durabilă și la incluziunea socială.

„Acest proiect demonstrează că educația și spiritul antreprenorial merg mână în mână. Universitatea este lider de proiect, oferind resurse, expertiză și sprijin continuu participanților. După ce am format și consiliat peste 130 de persoane de la începutul anului până acum, ne aflăm în punctul în care sprijinim financiar 21 de inițiative sociale, cu impact direct în comunitate. Este o dovadă că, prin implicare și perseverență, putem construi împreună viitorul”, a subliniat Lect. univ. Dr. Violeta Hazaparu, Decan al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative și manager de proiect.

Festivitatea a marcat nu doar începutul unui nou an academic, ci și deschiderea unui capitol plin de energie, inovație și implicare socială. Studenții au plecat din Aulă cu speranță și determinare, pregătiți să exploreze oportunitățile oferite de Universitate și să transforme experiențele academice în reușite personale și profesionale.