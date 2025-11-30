Un tânăr oprit de poliție s-a urcat pe mașină

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Bacău au avut parte, recent, de un episod care pare desprins mai degrabă dintr-o comedie decât din realitate. Un tânăr de 23 de ani, din municipiul Bacău, a fost oprit în trafic. Până aici, din nefericire, un scenariu cunoscut.

Surpriza a venit însă după oprire: într-un puseu de „creativitate”, șoferul a decis să se cațere pe cupola propriei mașini… ținând în mână o carte.

Evident, „performance-ul artistic” s-a încheiat nu cu aplauze, ci cu intervenția promptă a polițiștilor și cu întocmirea unui dosar penal.

Sursa video