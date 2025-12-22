Tombola Dragoliv din decembrie, un nou eveniment de succes: peste 500 de participanți, două BMW-uri oferite și parteneriat cu tbi bank

Parcul Auto Dragoliv continuă seria evenimentelor dedicate comunității

Pe 7 decembrie, Parcul Auto Dragoliv a organizat un nou eveniment de amploare la sediul său din Sascut, județul Bacău, reconfirmând direcția asumată de brand: apropierea de clienți și construirea unei comunități solide în jurul valorilor de transparență și încredere. Tombola Dragoliv a adunat peste 500 de participanți, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, specifică evenimentelor care au devenit deja o semnătură a companiei.

Evenimentul a venit ca o continuare firească a succesului Dragoliv Auto Fest și a fost conceput ca un gest de recunoștință față de două categorii esențiale pentru dezvoltarea brandului: clienții Dragoliv și urmăritorii activi din mediul online.

Două automobile BMW, două categorii de participanți

Punctul central al evenimentului a fost tragerea la sorți, în cadrul căreia au fost oferite două autoturisme BMW, fiecare destinat unei categorii distincte.

Un BMW Seria 5 F10 a fost oferit urmăritorilor Dragoliv din mediul online, activi pe platformele Facebook, Instagram și TikTok, oameni care susțin constant brandul prin interacțiuni și implicare în campaniile digitale.

Cel de-al doilea premiu, un BMW Seria 3, a fost rezervat clienților Dragoliv care au achiziționat un autoturism până la data de 7 decembrie, subliniind astfel ideea că loialitatea este apreciată și răsplătită pe termen lung.

Momentul extragerii a fost marcat de emoție și entuziasm, reacțiile publicului confirmând interesul real pentru astfel de inițiative.

O atmosferă de sărbătoare și interacțiune directă

Evenimentul a fost gândit ca o întâlnire deschisă între echipa Dragoliv și comunitatea sa. Participanții au avut ocazia să discute direct cu reprezentanții companiei, să vadă o parte din stocul de peste 500 de autoturisme disponibile, să afle informații despre ofertele de sezon și despre serviciile de finanțare.

Atmosfera a fost una caldă, de sărbătoare, fără presiune comercială, punând accent pe experiență și pe relația umană, un aspect tot mai rar întâlnit în piața auto.

Eveniment organizat în parteneriat cu tbi bank

Tombola Dragoliv din 7 decembrie a fost organizată în parteneriat cu tbi bank, instituție bancară activă pe piața de creditare auto din România. Parteneriatul a completat firesc evenimentul, în contextul în care Dragoliv pune un accent constant pe accesibilitate și soluții moderne de finanțare pentru clienți din întreaga țară.

Prin colaborarea cu tbi bank, clienții Dragoliv pot beneficia de finanțare auto cu dobândă de 7,9% pe an, una dintre cele mai competitive din piață, cu posibilitatea de avans 0% și proces de aprobare rapid, inclusiv online. Soluțiile sunt disponibile și pentru clienții care au întâmpinat dificultăți financiare în trecut, susținând o abordare realistă și incluzivă a pieței auto.

Declarația conducerii Dragoliv

„Evenimentele noastre nu sunt doar despre premii sau mașini. Sunt despre oameni și despre relația pe care am construit-o în timp. Faptul că peste 500 de persoane au ales să fie alături de noi pe 7 decembrie ne confirmă că mergem în direcția corectă. Parteneriatul cu tbi bank ne ajută să oferim soluții reale de finanțare și să fim relevanți într-o piață care se schimbă rapid”, a declarat Cristian Bostan, Director General Dragoliv.

Dragoliv, un brand construit pe experiență și încredere

Cu o tradiție de peste 31 de ani, marcă înregistrată la OSIM și mii de clienți la nivel național, Parcul Auto Dragoliv este astăzi unul dintre cele mai cunoscute nume din piața auto românească. Compania oferă finanțare în rate sau leasing, livrare gratuită în toată țara, garanție pentru motor și cutie și posibilitatea de achiziție complet online.

Concluzie

Tombola Dragoliv din 7 decembrie a demonstrat că evenimentele bine gândite, centrate pe comunitate, pot avea un impact real. Cu peste 500 de participanți, două automobile BMW oferite și un parteneriat solid cu tbi bank, evenimentul a reconfirmat poziția Dragoliv ca brand modern, conectat la nevoile clienților și atent la evoluția pieței.