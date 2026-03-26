SPRIJIN IMPORTANT pentru reintegrarea persoanelor cu dizabilități in comunitate!

 Persoanele cu dizabilități au dreptul fundamental de a trăi în comunitate, în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai societății, bucurându-se de aceleași oportunități și de o participare activă la viața socială, economică și culturală. Integrarea deplină în comunitate nu înseamnă doar acces la servicii, ci și respect, incluziune și sprijin real pentru o viață independentă și demnă.

 În acest context, procesul de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități aflate în centrele rezidențiale reprezintă o direcție esențială și o prioritate pentru D.G.A.S.P.C. Bacău. Acest proces urmărește tranziția de la îngrijirea instituționalizată către servicii dezvoltate în comunitate, oferind persoanelor cu dizabilități șansa de a trăi în mediul familial.

 Totodată, conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 90/2025, până la data de 30 iunie 2026, rudele, tutorii sau persoanele de sprijin care îndeplinesc conditiile de a reintegra în familia lor, persoana cu dizabilități, pot beneficia de acordarea standardelor de cost pentru o perioadă de 2 ani.

 Se oferă un sprijin financiar semnificativ pentru integrarea acestora în familie astfel:

 9300 lei / luna beneficiar dezinstituționalizat dintr-un centru de îngrijire și asistență pentru 24 de luni;

 9700 lei/ luna beneficiar dezinstituționalizat dintr-un centru de abilitare și reabilitare pentru 24 de luni;

 Se vor acorda toate drepturile si facilitatile prevazute de Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap in functie de gradul de handicap;

 Pentru detalii, rudele, tutorii sau persoanele de sprijin, se vor adresa D.G.A.P.C. Bacău – Serviciului Management de Caz Adulti – telefon: 0234576970 – int.137; e-mail:smca@dgaspcbacau.ro